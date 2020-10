Lequio estalla contra Terelu tras revelar sus mensajes privados: "¡No tengo ninguna relación con ella!" Ecoteuve.es 13/10/2020 - 17:00 0 Comentarios

La tertuliana se enfadó con el colaborador de 'AR' por desvelar lo que le dijo de Jorge Javier

El Programa de Ana Rosa se ha hecho eco este martes de las críticas que lanzó el pasado sábado Terelu en Viva la vida contra Alessandro Lequio por revelar un mensaje privado que ella le había enviado. En él, la tertuliana aseguraba que Jorge Javier mentía, ya que, supuestamente, había sido él quien convenció a María Teresa Campos para que acudiera al Deluxe la noche de su polémica entrevista.

"Percibo que es Jorge Javier y ella los que han negociado, igual exagero con el pico-pala e igual me he equivocado con pensar que eran mensajes privados, pero no pasa nada, porque una cosa es comentar un mensaje y otra reenviarlo", dijo en un claro dardo a su amigo Alessandro Lequio, que no ha dudado en defenderse desde el plató de Ana Rosa Quintana.

"Si a Terelu le ha parecido mal, le pido disculpas", empezó diciendo el italiano públicamente. "Ella es consciente de que no he revelado ninguna intimidad ni nada de nada, soy muy cuidadoso con su madre, siempre que vea una injusticia o comentario desacertado lo haré, pero lo que no haré es comulgar con las ruedas de molino", se quejó al verse implicado en la guerra entre las Campos y Jorge Javier Vázquez.

"Se estaba generando un conflicto y yo para desenredar le pasé a Jorge el mensaje diciéndole: 'Oye, cuidado, mira lo que están diciendo", quiso aclarar el colaborador, que prometió tener en todo momento la voluntad de arreglar las cosas entre ellos. "Sigo manteniendo que si Jorge no se hubiese quejado, las pullas de Teresa habrían pasado desapercibidas, la percepción que yo tuve fue buena, porque nunca pensé que entre dos personas que se quieren tanto habría tanto enfado", lamentó.

Lequio acaba estallando contra Terelu Campos

Después de justificarse sobre los motivos que llevaron a reenviar el mensaje de Terelu a Jorge Javier, Joaquín Prat no dudó en reprender a su compañero por el mal gesto que tuvo al hacerlo. "Has pecado, es un mensaje entre tú y ella, yo tengo mensajes de Terelu y no los hago público. A mí no me hagas eso, eh", le advirtió el presentador.

Las palabras de Prat hicieron estallar a Lequio, que ya no se cortó un pelo ante las cámaras de Telecinco. "A ti no te lo haría porque eres mi amigo, pero ella es una conocida... ¡y me parece normal porque ellas lo hacen todos los días en televisión!", gritó fuera de sí antes dar un nuevo golpe bajo a la hija de María Teresa. "¡No tengo ninguna relación con Terelu y ella reenvió el mensaje de Alonso Caparrós!", criticó.