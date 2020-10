Tensión en 'La isla de las tentaciones' por el futuro de Rosito: ¿lo quemará Pablo para vengarse de Mayka? Ecoteuve.es 13/10/2020 - 14:48 0 Comentarios

Los fans del reality, en vilo por el futuro del peluche de la participante

Los fans de La isla de las tentaciones están alarmados por lo que puede suceder en la próxima entrega del reality de Telecinco después de la última noche de hogueras celebrada en el programa. En ella, Pablo se llevó una nueva decepción al ver a Mayka dando rienda suelta a la pasión con Óscar y preocupada porque vio a su novio tirar al suelo a Rosito, el oso de peluche que le dio en señal de su amor.

"Habla de sentimientos con este chico, en cinco días. Me da pena porque se va a estrellar contra un muro. Óscar no la va a querer (...) Yo no he hecho más cosas pensando en ella. Es una mentirosa y falsa. Está haciendo todo lo que me dijo que no haría", decía Pablo muy enfadado ante Sandra Barneda tras ver las imágenes de su chica en Villa Playa.

"Quien no ha valorado a la persona que quiere es ella. No yo por tirar un peluche después de que mi novia se haya besado con otro. Que venga a buscar el peluche si quiere. Ella me lo dio con mucha ilusión (...) Que lo cuide Óscar", añadía Pablo en referencia a Rosito, un objeto que ha acompañado a Mayka desde que era pequeña y que ella le metió en su maleta antes de que se separaran para que nunca se olvidase de ella.

¿Quemará Pablo a Rosito en la hoguera?

Desde la gala anterior, en la que Pablo vio a Mayka y Óscar besarse por primera vez en la otra villa, el joven ha amenazado con prender fuego a Rosito y así vengarse de la traición de su novia. Mayka pudo escuchar las advertencias del DJ y pidió a la organización que rescatara al peluche antes de que Pablo pudiera destruirlo.

En el avance del próximo programa, se puede ver cómo las solteras hablaban con Pablo sobre qué hacer con el objeto. "Coge el peluche que tienes en tu cuarto y revoléalo con todas tus fuerzas por ahí, como si con él se fuera todo lo malo", le propuso Luzma al participante.

Sin embargo, Pablo pensaba, al menos por el momento, mantener en su poder a Rosito y devolvérselo el día que se reencuentren. Estas últimas declaraciones han tranquilizado a los seguidores de La isla de las tentaciones, que en las últimas semanas no han dudado en mostrar su apoyo (con mucho humor) a Rosito a través de las redes sociales.

