"No estoy secuestrada": Anabel Dueñas reaparece y niega que haya sido "abducida" por Rocío Carrasco Ecoteuve.es 13/10/2020 - 13:52 0 Comentarios

La cantante compareció ante los medios junto a la hija de Rocío Jurado

Socialité destapó hace una semana la misteriosa desaparición de Anabel Dueñas, concursante de OT 2008 y exintegrante de Los Supersingles de ¡Qué tiempo tan feliz! El programa presentado por María Patiño recogía el testimonio de varios amigos de la cantante, que no tenían ningún reparo en señalar a Rocío Carrasco como la culpable de toda esta extraña situación.

Tras ser acusada de absorber a la andaluza, la hija de Rocío Jurado y Anabel Dueñas atendieron juntas a la prensa que la esperaba a la salida del espectáculo musical que homenajea a 'la más grande'. "Yo quiero pedir un rescate, pero que a mi familia no se lo pidan, por favor que no tenemos jurdeles", bromeó la artista con unas risas que dejaban entrever que tanto ella, como Rociíto, se habían tomado a risa todo lo que están diciendo sobre ellas.

"Hoy me han dado un poquito de comer", vacilaba Anabel mientras Carrasco le preguntaba si había traído "el pañuelito verde". "Sí, me he traído el pañuelito verde para mi Jorge (Javier), para que me rescate", aseguraba ante las carcajadas de su amiga. "No estoy secuestrada y voy a seguir luchando por mi sueño, que es subirme a un escenario y cantar", aseguraba ya en serio Dueñas.

Anabel Dueñas reaparece con Rocío Carrasco

Preguntada por el motivo por el que no invitó a Anabel Pantoja a su espectáculo en Madrid, la cantante evitó el asunto dándole las gracias a los que sí habían ido a verla. Acto seguido, un reportero le recordó lo que había dicho de ella Mercedes Durán, la que había sido una de sus mejores amigas.

"Solo decirle que le mando un beso a ella y a toda su familia (...), a todos mis compañeros, que siempre me alegraré por todas las cosas buenas que les pasen", se limitaba a decir la protagonista del musical de Rocío Jurado después de que Durán haya señalado abiertamente a Rocío Carrasco y Fidel Albiac.