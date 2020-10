El escalofriante testimonio de Beatriz Luengo sobre el 'bullying' que sufrió de niña: "Me encerraban en el baño" Ecoteuve.es 13/10/2020 - 13:15 0 Comentarios

La cantante y actriz participó en la tertulia de TVE '¿Quién educa a quién?'

Mamen Asencio se hizo este lunes con los mandos de un nuevo ¿Quién educa a quién?, debate que Televisión Española celebra cada semana tras la emisión de un nuevo capítulo de HIT, la serie protagonizada por Daniel Grao. En esta ocasión, el espacio de la pública ahondó en el acoso escolar, problema que sufren aproximadamente 200.000 alumnos en España.

Durante la tertulia, Asencio conectó en directo con Miami para entrevistar a Beatriz Luengo, artista que ha confesado en más de una ocasión que sufrió bullying durante su etapa en el colegio. La cantante explicó que todo sucedió cuando tenía "entre ocho y nueve años", momento en el que fue seleccionada en la escuela de baile de su barrio para trabajar en un circo que acabó retransmitiendo TVE.

ENTREVISTA: Yotuel Romero: "Beatriz Luengo es la eterna desconocida de España, no saben aún el talento que tiene"

"A pesar de que prácticamente no se me veía", Luengo considera que aquello la convirtió en "alguien especial dentro del colegio y un grupo de niñas de un curso superior empezaron a hacerme la vida imposible". "Yo era muy morena, era muy velluda y empezaron a llamarme niña mono. Me encerraban en el baño, me empujaban, me tiraban del pelo", relató en un escalofriante testimonio.

Beatriz Luengo, víctima del bulling

Beatriz Luengo afirmó que "siendo tan pequeña, pensaba que mi problema era yo, mi físico, mi pelo". No obstante, la también actriz explicó que con el tiempo empezó a "entender que el que empezara a trabajar en televisión fue lo que hizo desencadenar la situación". "Para mí era un trabajo, una experiencia, pero ellos le dieron una importancia que yo no di", señaló, recordando que aquello fue "un suplicio". "Fue un acoso fuerte que duró prácticamente dos cursos enteros", lamentó.

La presentadora de La 1 se interesó entonces por cómo se solucionó aquella situación, a lo que Luengo respondió que "con ayuda de psicólogos y orientadores que tuve en mi etapa adolescente". "Es un trabajo que he tenido que hacer de manera adulta y consciente", reconoció antes de desvelar que aquella situación obligó a sus padres a "cambiarla de colegio". "El tiempo me ha curado, he sabido entender dónde estaba el problema".

Lea también: Beatriz Luengo desvela el secreto de los desnudos de 'Un paso adelante'

Finalmente, Luengo sorprendió a todos al desvelar una anécdota sobre la gran ayuda que hizo su abuela con un solo gesto. Un día, la abuela le compró una camiseta con el dibujo de Mowgli en la que se podía leer "niño mono". "Me obligó a salir a la calle con ella", recordó confesando que tuvo que "hacerse la valiente con el corazón a mil". "El problema del acoso es que te genera unos nervios y mucho dolor. Mucha ansiedad. Estás todo el tiempo con sensación de desprotección", confesó.