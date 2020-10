"Ni se te ocurra hacerme esa putada": Ágatha Ruiz de la Prada amenaza a Toñi Moreno por Pedro J. Ramírez Ecoteuve.es 12:26 - 13/10/2020 0 Comentarios

La presentadora pone en apuros a la diseñadora con la 'visita' de su ex al plató de Canal Sur

Toñi Moreno y Ágatha Ruiz de la Prada protagonizaron un curioso momento este lunes en Un año de tu vida, en Canal Sur. La diseñadora contó que a raíz de su divorcio con el periodista Pedro J. Ramírez ambas se hicieron amigas "porque antes no lo éramos".

"Nosotras hemos sufrido el divorcio, luego el desamor. Yo he sufrido mucho con el momento de Luis Mi [Luis Miguel Rodríguez, el chatarrero]", dijo la presentadora poniendo a prueba después a su invitada.

"Yo creo que ahora es el momento de que si tú te encuentras, porque entre por esa puerta, a Pedro J. Ramírez, tú le des hasta un abrazo", aseguró Toñi a lo que Ruiz de la Prada respondió con un rotundo "no, ese momento no ha llegado".

Ágatha Ruiz de la Prada, a Toñi Moreno: "No vengo más a Canal Sur en la puta vida"

"Ni se te ocurra hacerme una putada de esas", añadió Ágatha, a lo que Toñi prosiguió su broma: "Hombre, hemos invertido ahí nuestro esfuerzo...". "Te mato, dejo de ser tu amiga, no vengo más a Canal Sur en la puta vida", replicó ella entre risas.

Pero Toñi siguió insistiendo: "Pero si yo te digo que por la puerta del tiempo de este programa va a aparecer u hombre que te va a decir 'mira Ágatha, lo hice mal, fueron 30 años de matrimonio fantásticos, hemos tenido dos hijos, perdóname, vamos a ser amigos".

A esto, la estilista se levantó de su asiento y amagó con irse: "Me voy con el público. Adiós, adiós". "¿Tú crees que yo te haría eso con el vestido tan bonito que me has regalado?", preguntó Moreno cerrando su 'jugarreta'.

