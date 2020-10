Ana Rosa vio "muy integrado" a Pablo Iglesias a pesar de su "gamberrada" ante el Rey Ecoteuve.es 13/10/2020 - 11:36 0 Comentarios

La presentadora ve la masacarilla del vicepresidente como un "gesto para su público"

Ana Rosa Quintana ha arrancado la semana analizando lo ocurrido este lunes 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, en el acto oficial celebrado en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid. Allí acudieron todos los miembros del Gobierno, incluido Pablo Iglesias, que asistió a su primer 12-0, "obligado" por su condición de vicepresidente.

El líder de Podemos vistió de traje negro y portó una mascarilla de la marca republicana 198, que ya ha llevado en numerosas apariciones públicas, con la que defendía la sanidad pública tras la pandemia del coronavirus. Además, acaparó todas las miradas con su austero saludo a Felipe VI tras sus críticas al jefe del Estado por la polémica llamada que hizo a Lesmes, lamentando su ausencia en la entrega de despachos a los jueces en Barcelona.

"Uno de los problemas que tiene Podemos es que no se cree donde está. No puedes estar todo el día cuestionando la labor de los jueces, no puedes estar todo el día la labor de los policías...", empezó valorando Ana Terradillos mientras Ana Rosa discrepaba al asegurar que había visto a los miembros del Gobierno de Podemos "muy integrados".

Ana Rosa defiende a Iglesias tras su "gamberrada" ante el rey

"Perdonadme, pero ayer estuvieron donde tenían que estar y como tenían que estar. Eso sí, ahora ya no va a Vallecas, se va a su chalet y tiene todo el derecho del mundo y me parece estupendo. Pero tenían que lanzar un mensaje a su electorado", defendió la presentadora de El Programa de Ana Rosa.

Quintana insistió en su defensa a Podemos después de que Eduardo Inda criticara que vistiera "zapatones desgastados" siendo "un pastoso" y otro tertuliano lamentara el "mensaje republicano" de su mascarilla. "Al final estaban allí, es la gamberrada lo de me voy a poner una mascarilla porque mi público necesita también un gesto, pero lo importante es que estaban", aseguró la periodista antes de destacar que ya no era noticia la ausencia de Torra o Urkullu en los actos del Día de la Fiesta Nacional.