"No sé cómo preguntarte esto": Pablo Motos pone en un serio aprieto a Yibing en el 'Hormiguero'

La colaboradora de 'El hormiguero' habla sobre la última hora del coronavirus en China

Yibing fue una de los rostros de El hormiguero más populares durante la cuarentena. La joven apareció por primera vez en el programa de Antena 3 esta temporada con un tono más moreno de piel, algo que según contó a Pablo Motos.

La colaboradora dio la última hora del coronavirus en su país. "Mis padres me han dicho que, hasta ayer, China llevaba 56 días consecutivos sin casos locales confirmados y ellos ya van sin mascarilla, solo la usan en el autobús", contó.

"Pero, justo ayer, aparecieron 12 casos locales en la ciudad de Quingdao. Entonces ahora van a hacer la prueba de PCR a todos los habitantes de allí, que son nueve millones y medio. Lo van a terminar en cinco días", añadió impactando a Motos.

"Ni de coña, todos mienten": la respuesta de Yibing sobre los muertos por coronavirus en China

Fue entonces cuando el presentador puso a Yibing en un aprieto en directo: "No sé cómo preguntarte esto, pero después de toda la cantidad de cosas que han pasado con el coronavirus, ¿tú te crees que en China solo ha habido 4.700 muertos?".

"Ni de coña, pero tampoco confío en los números de los demás países. Todos miente y no hay que mentir. Número exacto, no hay que mentir", respondió ella de forma rotunda diciendo, además, que ahora el Gobierno chino quiere conciencia a la población para que no derroche comida.

