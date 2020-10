La 'rajada' de Carlota Corredera: cuenta lo que ocurre en Telecinco cuando entra María Teresa Campos Ecoteuve.es 13/10/2020 - 11:25 0 Comentarios

Carlota Corredera ha vuelto a Sálvame tras unos días ausente en el programa y se ha mojado en la guerra que durante la última semana enfrenta a Jorge Javier Vázquez con Las Campos después de la polémica entrevista que María Teresa concedió en el Deluxe.

"Jorge Javier estuvo generoso y contenido con Teresa como nunca ha estado en su vida", aseguró la presentadora, que no duda en que parte de ese comportamiento se debe al "respeto" que el presentador siente todavía por ella.

En este sentido, Carlota Corredera hizo una llamada de atención a María Teresa y le recordó que ese sentimiento reside entre todos los trabajadores de Mediaset, aunque ella supuestamente no lo valora.

"Cuando María Teresa viene a Telecinco, la gente se cuadra. Y no por miedo, porque Teresa ya no tiene poder aquí, sino por respeto", explicó Corredera. "Yo he visto a gente de peluquería, maquillaje, sonido... que se desviven como si ella estuviera aquí todas las mañanas haciendo 30% de share. Y creo que ni ella es consciente".

Carlota Corredera: "Me da pena que María Teresa no sea consciente"

Carlota Corredera puso un ejemplo para ilustrar el argumento. "El último día que vino María Teresa a Hormigas Blancas, vi cómo el técnico de luces vino a revisar las luces de Teresa. ¿Y por qué las revisó? ¿Por miedo? No, por respeto, porque quiere que si viene Teresa, ella se vea bien en el monitor", comentó Corredera. "Me da pena que ella no sea consciente. Ese trato reverencial, aunque a veces se equivoque, se produce porque la gene no se olvida de lo que ha hecho".