Carlos Herrera critica al "pintamonas" Pablo Iglesias por no saludar al rey Felipe: "Con gestos tapan sus mentiras" Ecoteuve.es 13/10/2020 - 10:55 0 Comentarios

"Son dos burgueses con chalet en Galapagar", dice sobre el vicepresidente y Montero

Unidas Podemos asistió este lunes a su primer acto del 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional. Pablo Iglesias, "obligado a ir" por su condición de vicepresidente, según fuentes de su partido, acudió a la cita con una mascarilla reivindicativa de la Sanidad Pública de la marca republicana 198. Irene Montero, ministra de Igualdad, apareció, por su parte, con un traje morado, color de su formación y símbolo de la lucha feminista.

Carlos Herrera no ha pasado por alto el atuendo elegido por los miembros del Gobierno y ha aprovechado la ocasión para criticarles ante los micrófonos de la Cadena COPE. "Son gestos de instituto porque con esos gestos cubren sus mentiras. Son dos burgueses con chalet en Galapagar y ayer me parece que no hicieron ningún gesto para devolver el saludo que les hacía el Rey cuando les iba saludando con la mano en la visera, pero...", condenó el locutor, que se ha referido al líder de Podemos como "pintamonas".

Lea también: Carlos Herrera defiende las cargas policiales en Vallecas: "En el confinamiento estaban callados como putas"

Herrera, contra el "pintamonas" de Iglesias por su 'no saludo' al rey

Herrera hacía así referencia al tímido asentimiento que tanto Iglesias como Montero hicieron con la cabeza al paso del monarca, mientras que otros miembros del ejecutivo, como Pedro Sánchez, optó por llevarse la mano al corazón. De esta manera, el vicepresidente acaparó todas las miradas en su cara a cara con Felipe VI después de las críticas que Iglesias lanzó contra el jefe de Estado por la polémica llamada que este hizo a Lesmes tras su sonada ausencia en la entrega de despachos a los jueces.

Lea también: Carlos Herrera machaca a Errejón, un trasto inservible más viejo que Carmena

"Miren, la bandera de España simboliza muchas cosas buenas, pero, entre otras, es un fenomenal detector de tontos porque cuando uno pasa cerca hace que el tonto se active y se ponga a hacer el ridículo. Ayer pasó en el Palacio Real. No paró un segundo con tanto ministro de Podemos haciéndose el antisistema, pero, en realidad, contando los minutos para que el chófer le llevara a descansar", sentenció el presentador de la emisora de los Obispos.