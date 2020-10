Violeta Mangriñán, hundida al hablar en 'Sálvame' de su anorexia: "Me castigo muchísimo" Ecoteuve.es 13/10/2020 - 8:51 0 Comentarios

La 'influencer' relató a Carlota Corredera en Telecinco su trastorno con la comida

Violeta Mangriñán acudió este lunes a Sálvame para hablar de su trastorno alimenticio. "Sufro anorexia", dijo la exconcursante de Supervivientes en una conversación que mantuvo con Carlota Corredera.

"Cuando empecé en la televisión empecé con esto. Dejé los anticonceptivos y engordé 7 kilos. Estaba hinchada. Me vi tan mal que empecé a obsesionarme y sigo igual. Estoy obsesionada con no engordar, con no coger peso", explicó la influencer.

Lea también: La impactante reaparición de Steisy: cuenta en 'Sálvame' el drama que ha sufrido

"De 30 días que tiene el mes, hay cuatro en los que me veo bien, pero 26 me veo fatal", relató en Sálvame, muy preocupada por la forma en la que estaba contando su experiencia. "No sé cómo hablar de esto, quiero hacerlo bien".

Violeta Mangriñán: "Me castigo muchísimo"

Violeta Mangriñán explicó cómo se castiga cuando come mal. "Cuando me como una pizza o algo menos sano de lo normal me castigo muchísimo. Al día siguiente lo paso fatal. A lo mejor me tiro tres días en los que me como un filete de pollo en todo el día o una pieza de fruta".

Lea también: Alejandra Rubio responde a Jorge Javier tras llamarla "ridícula"