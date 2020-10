"Te estoy oyendo": la llamada de Ferreras a Iker Jiménez en el momento más comprometido Ecoteuve.es 12/10/2020 - 17:09 0 Comentarios

El actual presentador de La Sexta le dio la primera oportunidad en la Cadena Ser

Iker Jiménez se quedó sin palabras cuando, hace una semana, un policía le regaló su propia medalla al mérito en agradecimiento a las recomendaciones que el presentador lanzó, hace meses, para prevenir el coronavirus, cuando muchos le tachaban de alarmista... "Me quedé bloqueado", reconoció Iker Jiménez.

A raíz de ese momento, el presentador quiso recordar este domingo otros instantes que le han marcado su carrera y que también le han hecho quedarse sin palabras. "El protagonista fue Antonio García Ferreras, al que mando un abrazo. Él y Daniel Gavela nos dieron la oportunidad a Carmen Porter, a mí y a todo nuestro equipo, de debutar hace 20 años con nuestro programa en la Cadena Ser", recordó.

"Me la estoy jugando... Un programa de misterio y de cosas anexas a lo que tú haces, la Ser, la más prestigiosa...", recordó Iker que le dijo en aquella época Antonio García Ferreras, directivo entonces de la emisora de Prisa. Poner en marcha el mítico Milenio 3 "era una enorme responsabilidad", admitió Iker, que comenzó el proyecto creyendo que iba a ser solo un programa para el verano.

"La llegada a la Ser era importantísima porque si no hubiera habido Ser no hubiera habido Cuarto Milenio", explicó Iker. "Yo les quería demostrar que estos temas eran serios", detalló el presentador. El primer día, cuando estaba a punto de comenzar el espacio, Iker Jiménez recibió una llamada. "Era Ferreras. También llamarme a las 10... Esto es muy de Antonio", bromeó al recordar el momento. "Iker, te estoy oyendo y todos los directivos de la cadena te estamos oyendo, no me dejes mal", le dijo Ferreras aquella noche antes de su debut.

Iker Jiménez: "No sé cómo salimos vivos"

Pero no solo eso alteró a Iker Jiménez en ese momento. "Los que conserven el programa del 1 de junio de 2003, verán que la sintonía no acaba y que cuando hablar Iker tiene una voz temblorosa", rememoró el comunicador. "De repente, vi a mi mujer con cara de zombie y al técnico que me dijo: se ha borrado todo", rememoró sobre el material que tenían grabado para emitir. "No sé cómo salimos adelante", dijo Iker, que recordó cómo Carmen Porter tuvo que ir sacando los cortes y los fue regrabando para poderlos lanzar. "No sé cómo salimos vivos", contó Iker. "Tampoco sé cómo se borró esa cinta, pero no quiero ser mal pensado", bromeó.

