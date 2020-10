Iñaki López, 'pillado' por un micro abierto, responde a las críticas: "Yo estaba allí" Ecoteuve.es 12/10/2020 - 15:49 0 Comentarios

El presentador de La Sexta tiene que explicar lo que se escuchó en directo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, concedió el pasado sábado una entrevista al programa La Sexta Noche. El también portavoz del PP habló, entre otros asuntos, de las medidas adoptadas por el Gobierno central en Madrid para luchar contra el coronavirus.

Después de dar por finalizada la entrevista con Martínez Almeida, el presentador charló durante unos minutos con los analistas que se encontraban en el programa. A continuación, dio paso a Verónica Sanz.

En ese momento, el audio de Iñaki López se quedó activado y se le escuchó hablar con alguien. "¿Qué tal has visto la entrevista? ¿Ah, sí? No me he dado cuenta. Vale, vale, vale, perfecto", se oye en el vídeo.

Las imágenes hicieron pensar a algunos que se trataba de una conversación entre el presentador y Almeida, algo que tampoco hubiera sido nada extraño, porque es habitual que cuando se acaba una entrevista se pueda comentar de forma distendida, al menos para preguntar qué tal.

Iñaki López responde: "Yo se lo explico, que estaba allí"

Una tuitera creyó que hablaba con el alcalde y no lo encontró adecuado. "Iñaki, una entrevista es otra cosa, lo que tú les haces a los políticos de derechas son masajes en las pelotas", dijo la espectadora.

Ese comentario provocó la reacción de Iñaki López, que no tuvo problema en comentar lo ocurrido. "Yo se lo explico, que estaba allí. No he cruzado una palabra con el alcalde tras despedirle. A quien me he dirigido, como hago tras cada entrevista, es a Eva, la directora del programa, a quien he preguntado su opinión".