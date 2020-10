La cantante María Isabel anuncia medidas contra la parodia 'Antes facha que chavista' Ecoteuve.es 12/10/2020 - 14:00 0 Comentarios

"No comparto el mensaje político con el que se ha instrumentalizado mi canción"

La cantante María Isabel, actual concursante de Tu cara me suena, ha anunciado que tomará medidas por la parodia 'Antes facha que chavista' que han realizado Los Meconios, InfoVlogger y Liusivaya a partir del éxito de la cantante 'Antes muerta que sencilla' que le dio el triunfo en Eurojunior en 2004.

"Yo no sabía nada y por supuesto yo no tengo nada que ver con este asunto", ha dicho María Isabel en un comunicado que ha difundido a través de las redes sociales. "Los que me conocéis, sabéis que respeto la libertad de expresión, por supuesto, pero no comparto el mensaje político con el que se ha instrumentalizado mi canción".

En la parodia se dicen cosas como: "Nos llaman fachas como un insulto y yo lo llevo a mucha honra con orgullo"; "Antes facha que chavista, que socialista que comunista. Antes facha que marxista, que femiloca, que progresista".

"He comunicado a la SGAE este hecho para que estudien el caso y tomen las medidas legales contra la difusión de este vídeo sin mi autorización", ha dicho María Isabel.