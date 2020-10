Tom Brusse, hundido al ver a Melyssa, se lleva un espectacular 'zasca' de Sandra Barneda Ecoteuve.es 12/10/2020 - 13:09 0 Comentarios

El concursante de 'La isla de las tentaciones' ha tenido sexo con una de las solteras

Tom Brusse sigue dando pasos con Sandra en La isla de las tentaciones mientras su novia, Melyssa, hace lo que puede en la otra casa. La joven vio este domingo las imágenes de su chico besándose con otra, pero todavía no sabe que ha llegado a tener sexo con ella.

Tom pudo ver imágenes de Melyssa divirtiéndose con los solteros, pero solo eso. Aun así, fue suficiente para que el joven sintiera que algo se le removía por dentro.

"No la echaba de menos, porque con Sandra desconecto al 100%, no pienso en nadie. Pero ahora al verla... Ha sido un golpe fuerte, Melyssa es una persona especial para mí. Puede ser una incoherencia, pero la sigo queriendo", dijo Tom.

Lea también: Marta tiene sexo con Dani y Lester se lía con Patricia

Tom, a Sandra Barneda: "Me siento culpable"

Al ver su reacción Sandra Barneda le preguntó si creía que iba a sentir eso al verla. "Soy una persona muy sensible", aseguró Tom. Barneda, sin embargo, no salía de su asombro": "¿Tú?", le dijo.

Lea también: De qué país es Tom Brusse, el concursante que ha dinamitado 'La isla de las tentaciones 2'

"Sí, quiero abrazarla pero a la vez no quiero porque quiero una vida feliz", explicó Tom. "Tengo sentimientos por Sandra, nos hemos besado y tal...", dijo a la presentadora, que quiso saber qué era ese "tal". "Lo que puede pasar en una cama", explicó Tom.

"¿Cómo crees que puede superar Melyssa sus celos con todo eso?", se interesó la presentadora. "No sé, a lo mejor me lo puede perdonar pero como ella es tan celosa... seguramente no", comentó Tom. "Un beso lo puedes perdonar, pero acostarse es otra cosa. La veo sufrir y yo disfrutando con Sandra. Me siento culpable".

Lea también: Marta Peñate y Alessandro Livi, ¿el romance bomba de 'La isla de las tentaciones 2'?