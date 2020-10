'La isla de las tentaciones': Marta tiene sexo con Dani y Lester se besa con Patricia ¿por venganza? Ecoteuve.es 12/10/2020 - 10:10 1 Comentario

Sube la temperatura (más) en el reality show de parejas que emite Telecinco

Sube la temperatura en La isla de las tentaciones a medida que se rompen las parejas que comenzaron el concurso y se forman otras nuevas. Marta Peñate, por ejemplo, sigue dando pasos con Dani, uno de los solteros, y parece que ya tiene olvidado a Lester, su novio.

Marta lleva tiempo centrada en Dani, a pesar de que Kevin también la pretendía. La canaria se ha liado en varias ocasiones con el primero, al mismo tiempo que ha ido criticando la actitud de su novio, que hasta el momento no había hecho nada con ninguna de las chicas.

Sin embargo, Lester ha cambiado de actitud desde que ha visto que Marta continúa dando pasos con el tentador. "Esta tía me está matando, brother. Me reventó, me reventó. No sé ni cómo me siento, no sé explicar lo que tengo dentro, pero te juro que me partió por la mitad", dijo al ver a su novia besando al soltero. "Me hubiese dolido menos una paliza de cinco tíos", comentó al volver a la casa de los chicos tras ver a su novia besándose con Dani. "Siempre creí que era el malo".

Lester se besa con Patricia: ¿venganza hacia Marta?

Lester recibió el apoyo de las solteras, especialmente de una: Patricia. "Con Patri me sentí entendido, es una niña que no le cabe el corazón en el pecho. Fue mi mayor apoyo, le debo mucho. Sus lágrimas me dieron como la sensación de que estaba sufriendo por mí y eso es lo que me llenó de ella, realmente", comentó. Y tanto que lo hizo, porque Lester acabó besándose con ella, algo que muchos entendieron como una especie de venganza.

La noche de sexo de Marta y Dani en 'La isla de las tentaciones'

Mientras, en la casa de las chicas, Marta dio otro paso con Dani y acabó en la cama con él. "Con Dani todo fluye. Hemos estado muy pegados, demasiado. Había mucho tocamiento y roce. Ha ido más allá de lo que quizás me hubiera gustado que fuera. Demasiado. Bastante", explicó sobre su noche de sexo.