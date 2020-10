Alejandra Rubio responde a Jorge Javier tras llamarla "ridícula" y habla de María Teresa: "Se le fue de las manos" Ecoteuve.es 12/10/2020 - 9:44 0 Comentarios

La colaboradora de Telecinco da su versión sobre la polémica entrevista

La guerra entre Jorge Javier Vázquez y Las Campos continúa después de la entrevista que María Teresa ofreció hace unos días en Deluxe. El presentador arremetió después contra la comunicadora y también lo hizo contra Terelu y Carmen Borrego. Pero la cosa no se quedó ahí.

Jorge Javier criticó a Alejandra Rubio y dijo que era una "ridícula" después de ver unas imágenes de ella intentando evitar a la prensa y la calle al mismo tiempo que decía que su abuela había estado bien en la entrevista. "Cuando Jorge dijo eso de mí yo aluciné porque él siempre me trata muy bien", explicó la colaboradora este domingo en Viva la vida.

"Se ha equivocado con lo de que yo tengo un doble lenguaje, yo ese día no había escuchado nada de lo que se estaba hablando, por eso contesté así a la prensa", continuó.

Jorge también desveló que Alejandra le había reconocido a Belén Esteban en privado que su abuela no había estado bien en la entrevista. "En cuanto a lo de Belén Esteban lo que yo le dije fue que yo no hubiera ido al programa, yo no le digo en ningún momento que tenga miedo a encontrarme con Jorge Javier por los pasillos, quiero entender que Belén ha malinterpretado lo que le dije".

Alejandra Rubio: "A mi abuela se le fue de las manos"

Por otra parte, Alejandra Rubio desveló en Viva la vida la conversación que había tenido con María Teresa Campos al día siguiente del Deluxe. "Mi abuela no era consciente de lo que habría hecho, creo que fue un juego que se le fue de las manos, en eso estamos de acuerdo todos, pero se están pasando con ella, las Campos no somos unos verdugos", dijo. "Ahora no paran de salir personas que han sido maltratadas por mi abuela, qué casualidad", lamentó.

"Yo si fuera mi abuela, para empezar, no me hubiera sentado porque creo que no era el momento", dijo sobre la entrevista en el Deluxe. Alejandra también quiso dejar claro que ella "va por libre" respecto al resto de su familia. "Que no me metáis en el puñetero pack, a mí no me metáis. No soy del clan".