"Lo que ocurrió, impactante e historia de la televisión": Caída de María Patiño en vivo Ecoteuve.es 11/10/2020 - 15:45

La presentadora "patiñó" mientras grababan cómo educa a su perrita

Socialité no ha tenido piedad y ha emitido las imágenes de la estrepitosa caída que sufrió la presentadora María Patiño mientras grababan en el programa sobre cómo está adiestrando a su perra por la calle.

"Lo que ocurrió es impactante y va a hacer historia de la televisión", advertía un miembro del equipo de Socialité como cebo a las imágenes.

Lea también: Deluxe, accidentado: María Patiño pierde un diente en directo por un osito de gominola

El vídeo llegó y en él se veía el tropiezo de la conductora del programa, que intentaba perseguir a su perra.

Fueron los zapatos de Patiño los que provocaron que acabase cayéndose al suelo.

"Ay, ¡Que me he caído!, (...) esto no lo podéis sacar, eh"

"Ay, ¡Que me he caído!", se quejaba la colaboradora de Sávame. "¿Lo has grabado? Pero escúchame, esto no lo podéis sacar, eh", pidió Patiño a sus compañeros, que lo grabaron todo para emitirlo después en el programa.

Lea también: Patiño lo da todo: dedo cortado en directo, éxtasis de la croqueta desestructurada y 'No dejes de soñar'

"Aquí tengo parte de los rasguños, y el tobillo me lo podía haber roto", señaló la presentadora de Socialité mientras veía su propia caída.