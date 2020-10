Terelu Campos, harta de la guerra de Jorge Javier y su madre: "Hay que parar esto" Ecoteuve.es 11/10/2020 - 14:16 0 Comentarios

Continúa la historia interminable de los bandos enfrentados en Mediaset

La polémica entrevista a María Teresa Campos en Sábado Deluxe ha sido contestada por Terelu Campos y Carmen Borrego en Viva la vida.

Hace una semana, La Campos hizo un amago de abandono y generó numerosos comentarios negativos por su actitud durante las dos horas que duró su charla con Jorge Javier Vázquez.

Días más tardes, éste confesó cómo se sentía y decidió cortar su amistad con el clan.

El presentador afirmó haberse sentido triste, dolido, tratado mal y hasta decepcionado, no sólo por la matriarca Campos, sino también por sus hijas, ya que ninguna se puso en contacto con él para hablar del tema o entonar el mea culpa y pedir perdón.

Terelu dice que cuando vio la polémica entrevista, no vio enfado por parte de Jorge Javier y que, por eso, ni le llamó o mandó un mensaje.

Aún así, luego le llamó el martes, cuando le dijeron que el presentador había echado en falta una llamada de las hermanas. Pero no lo cogió. Carmen reveló que ella le envió un mensaje el lunes, antes de que él hablara, pero no obtuvo respuesta: "Entiendo que estaba muy enfadado y que por eso no me contestó". Carmen agregó que ella ya era consciente del enfado del presentador el domingo, pero que no se lo dijo a su hermana.

Mea culpa y piden "parar esto"

Terelu dice entender el dolor, enfado y malestar de la familia del presentador con Las Campos y Carmen admite que algunos de los comentarios de su madre fueron desafortunados: "Ella se excede, no con maldad, hace comentarios públicos que deberían ser privados".

Pero Terelu cree que "no es necesario que se haya llegado a donde se ha llegado": "Hay que parar esto". Además, dicen que María Teresa no fue consciente del daño que había provocado en el presentador.