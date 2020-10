Belén Esteban, contra Caparrós en el 'Deluxe' por traicionar a Terelu Campos Ecoteuve.es 12:36 - 11/10/2020 0 Comentarios

La de Paracuellos cree que el presentador juega a dos bandas con las Campos

Belén Esteban dejó claro en el Deluxe que no cree que sea apropiado hablar de alguien y después, enviarle un mensaje para quedar como amigos, algo que habría hecho Alonso Caparrós con Terelu Campos, tras criticarla por el trato que ella y su madre le dieron en el trabajo hace unos 20 años.

Terelu Campos y Carmen Borrego han hablado en Viva la vida sobre la polémica entrevista con cuasi-espantada que su madre concedió a Jorge Javier Vázquez en el Deluxe hace una semana y el enfrentamiento que generó -o reavivó-.

Lea también: "Tiró los zapatos por la ventana de Telecinco": los impactantes episodios de María Teresa Campos que ha destapado Jorge Javier

En un momento en concreto, Terelu ha hablado con Emma García de una persona que le habría hecho una jugarreta, y ésa podría ser Alonso Caparrós.

No ha dado nombres concretos, pero ha contado que hay compañeros, que se "han subido al carro" para atacar en grupo al clan de las Campos y luego le han escrito mensajes a ella, en un tono conciliador.

Belén Esteban ha hablado de esto, ya que cree que esa persona de la que Terelu Campos habla es Alonso Caparrós.

Ante estas declaraciones de la de San Blas, el que fuera presentador de Furor ha leído el mensaje que le escribió a Terelu.

Críticas a Terelu y mensaje para volver a ser amigos después

Su intención era, según él, poner a Terelu al corriente de lo que había dicho de ella en Sálvame e intentar hablar para aclarar la situación: "Entiendo que puedas estar molesta, sólo quería ser sincero al hablar de algo que me hizo daño hace 20 años. Me gustaría que nos viéramos, actualizar nuestra amistad", rezaba el WhatsApp.

Pero esto a Belén le parece que es jugar a doble banda, tirar la piedra y esconder la mano, y no considera que el mensaje fuera apropiado, después de todo lo que Alonso dijo de su excompañera Terelu: "A mí no me gusta que una persona hable de mí en el diario y luego, al día siguiente, me mande un mensaje para hablar", opinó la Princesa del Pueblo.