Mercedes Milá defiende al epidemiólogo Fernando Simón frente a las críticas del cirujano Cavadas 11/10/2020

La presentadora cree que en la situación actual el aspecto guerrillero de Cavadas no ayuda, además

Mercedes Milá ha defendido en La Sexta Noche la labor del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ante las críticas que recibió en El Hormiguero por parte del cirujano valenciano Pedro Cavadas.

El televisivo y mediático cirujano valenciano Pedro Cavadas hizo unas polémicas declaraciones sobre la labor de Fernando Simón al frente de la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que a su vez, fueron criticadas por divulgadores y científicos, ya que Fernando Simón es epidemiólogo pero el doctor Cavadas es cirujano, por lo que su especialidad no se considera adecuada para tratar temas epidemiológicos y/o de virología.

Además de criticar a Simón, Cavadas también criticó la rapidez de los candidatos a vacuna contra el coronavirus, algo que también sentó mal a los científicos, porque además de no estar especializado en eso, sus críticas propiciaban el temor a las tan necesarias vacunas y, de hecho, llegaron a decir que sus declaraciones son "irresponsables" al decir éste que no se creía una vacuna en menos de dos años.

A estas críticas a Cavadas se ha unido ahora en La Sexta Noche la presentadora Mercedes Milá, que subrayó la importante labor de Fernando Simón.

Mercedes Milá se enteró en dicho programa de cómo Cavadas había atizado a Simón y la rapidez de los candidatos a vacuna de distintas farmacéuticas, y ha reconocido que no conoce al doctor Cavadas.

"¿Quién es, dónde trabaja?"

"¿Este señor quién es, dónde trabaja?", ha preguntado a Iñaki López.

Una pregunta hecha en apenas unos segundos que ha descolocado al presentador, que se ha limitado a decir que se trata de un cirujano muy famoso y mediático, pero no ha sabido responderle a Milá dónde trabaja, puesto que no conoce él tampoco su currículum vitae.

Ante la no respuesta de López respecto del lugar de trabajo de Cavadas, dato que desconocía, la presentadora ha analizado al médico: "Te diré una cosa que puede ser una frivolidad: ese aspecto de guerrillero con el que se ha presentado en el programa de Pablo (Motos) ya no me gusta", ha comentado respecto del estampado militar del cirujano que suele llevar en sus apariciones en TV.

"Cuanto menos guerrilleros y violentos, mejor"

"En este momento en España, cuantos menos gestos guerrilleros y violentos, mejor", ha declarado Milá sobre la vestimenta bélica y haciendo referencia al clima cuasi-belicista y de tensión que se ha acrecentado en España con esta crisis sanitaria que deriva en otra de tipo ideológico e incluso socio-económico.

"Creo que tenemos muchísima suerte de tener a Simón"

"No lo conozco personalmente", ha reconocido Milá sobre Simón, asegurando que, aunque "podría pasar que se equivocara", el director del CCAES a ella le "merece muchísimo respeto".

"Creo que tenemos una inmensa suerte de tener a Fernando Simón en estas circunstancias", dijo la periodista, categórica.

En redes sociales, no obstante, los fans del doctor Cavadas no tardaron en lanzarse contra las declaraciones de Mercedes Milá, igual que hicieron días antes contra aquellos científicos que tildaron de "irresponsables" las palabras del cirujano sobre las vacunas, tema del que no es experto.