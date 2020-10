Pilar Eyre, experta en Casa Real, aclara que ha sido ella la que ha decidido irse de 'La Pr1mera Pregunta' Ecoteuve.es 15:35 - 11/10/2020 0 Comentarios

La colaboradora se fue con la reestructuración del programa de actualidad

En el estreno de La pr1mera pregunta, Pilar Eyre inauguró su sección desvelando una anécdota con la "segunda esposa" del emérito y se preguntó si "¿Nos cerrarán el programa?"

Una semana después, el pasado sábado, Carlos Latre imitó la voz de Juan Carlos I para echar la bronca a la periodista en una llamada sin desvelar que era el humorista.

Lea también: Pilar Eyre, asustada por la voz del emérito en directo en La 1

Este sábado 10 de octubre, Pilar Eyre ya no ha estado en el espacio de La 1, que ha sufrido una remodelación. Como ella misma dijera en Twitter, ha decidido cancelar su sección ya que "van a remodelar el programa y en el nuevo diseño ya no pegaba mucho": "Amigos: los compañeros de La Pr1mera Pregunta van a remodelar el programa y en el nuevo diseño ya no pegaba mucho mi sección... hemos decidido cancelarla, aunque algún día iré de visita, eh, que he hecho allí muy buenas amistades y les deseo lo mejor".

Además, la experta en Casa Real ha recordado que no la han despedido de TVE, sino que ha sido ella misma la que ha decidido marcharse del programa de Lluís Guilera ante la remodelación por las bajas audiencias cosechadas.

"No me han echado del programa"

"A ver, no me han echado del programa, eso es injusto para los compañeros, a los que les tengo mucho cariño, a pesar de la brevedad de nuestra relación. Me fui yo porque no le veía mucho sentido a mi sección y a ellos les pareció bien", ha puesto en Twitter.

Amigos: los compañeros de @La1Pregunta_tve van a remodelar el programa y en el nuevo diseño ya no pegaba mucho mi sección... hemos decidido cancelarla, aunque algún día iré de visita, eh, que he hecho allí muy buenas amistades y les deseo lo mejor. — Pilar Eyre (@pilareyre) October 8, 2020