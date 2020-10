Telemadrid pilla a un madrileño huyendo para el puente del Pilar: "Lleva usted maletas..." Ecoteuve.es 16:20 - 10/10/2020 0 Comentarios

La Policía y las cámaras captaron a un hombre que decía ir a trabajar, pero llevaba cargado el maletero

Las cámaras de Telemadrid, en concreto, de 120 Minutos, el programa de María Rey, se encontraban este viernes en un puntos de vigilancia de la Policía de cara al puente del Pilar y captaron el momento en el que un madrileño trataba de escapar a otra comunidad después de que el Gobierno hubiese anunciado el estado de alarma, pero antes de su entrada en vigor publicándose en el BOE.

En las imágenes, una agente de la autoridad preguntaba al individuo el motivo de su desplazamiento, y éste alegó que se trataba de un movimiento con fines laborales.

Lea también: Wyoming, 'pillado' en Atocha el día del estado de alarma en Madrid: la explicación de la polémica

Ante esta respuesta, la agente le pide pruebas: "Déjeme, por favor el justificante del trabajo", un papel que en ningún momento entrega el conductor, haciendo caso omiso a la orden.

A continuación, la policía le indica que abra el maletero para "comprobar sus pertenencias".

"En el maletero hay maletas"

"Estamos viendo cómo en el maletero hay maletas", cuenta, a su vez, la reportera de Telemadrid.

La versión de trabajo del conductor no convence a los agentes de la autoridad: "No me está cuadrando mucho, caballero. Lleva usted comida y lleva usted maletas", le dice la agente, que le reitera que le enseñe el justificante del trabajo.

Los ocupantes se niegan de nuevo a mostrar justificantes de ningún tipo, quizá porque eran inexistentes, y la policía termina por diciéndoles que no pueden salir de Madrid. "No se puede viajar, señor", le dice la agente, quien ante la insistencia del presunto infractor a querer salir de Madrid, le responde: "Pues entonces vaya a la oficina usted solo y sin maletas, ¿De acuerdo?".

#DIRECTO Así funcionan los controles en este viernes de #estadodealarmamadrid. @Laurasusin



?????La Policía vigila los maleteros y, si encuentra maletas, pide a los conductores que den la vuelta.



"No se puede viajar" #EstadoDeAlarma120 https://t.co/HqE74E3RWs pic.twitter.com/lrKGkcYa4B — 120 minutos (@120minutosTM) October 9, 2020