Un manifestante en Madrid grita a 'Cuatro al día' "¡Viva Hitler!" y "¡Puto demócrata de mierda!"

Hasta Echenique y Errejón se han hecho eco del vídeo para criticarlo

Las manifestaciones de zonas pudientes de Madrid como Ferraz, Núñez de Balboa o el barrio de Salamanca en general han regresado con el Real Decreto que devuelve a la capital y otros municipios al estado de alarma y confinamiento. Cuatro al día ha sufrido a un manifestante exaltado al grito de "¡Viva Hitler!", entre otros improperios.

Y es que el programa de Joaquín Prat envió un equipo para cubrir la manifestación, en la que se podía ver a gente sin mascarillas y con carteles negacionistas del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y/o antimascarillas en los que se podían leer consignas como "no al bozal, revolución ya".

Primeramente, una reportera ha intentando hablar primero con un hombre sin mascarilla, pero éste no quería ser grabado. Luego, le ha pasado lo mismo con otro: "No hablo con vosotros", aseguraba un manifestante.

"¡Puto demócrata de mierda! ¡Viva Hitler!"

Justo ahí ha sido cuando se ha producido el momento de exaltación neonazi ante las cámaras. Un hombre bastante histriónico y emocionado gritaba entonces: "¡Puto demócrata de mierda! ¡Viva Hitler! ¡Viva Hitler!", a pleno pulmón.

"Por supuesto, una persona que está inestable mentalmente como para hacer ese tipo de comentarios", ha asegurado el reportero de Cuatro. "Como mínimo", ha declarado el presentador Joaquín Prat desde el plató de Mediaset.

El momento lo ha compartido en Twitter Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, junto al siguiente mensaje: "En la manifestación del barrio de Salamanca contra el Gobierno de coalición, un cayetano desquiciado grita al reportero de Cuatro al Día '¡Puto demócrata de mierda! ¡Viva Hitler!' Y no, no es una anécdota. La asistencia de neonazis a las manifestaciones cayetanas es habitual", aseguraba el diputado.

También Íñigo Errejón, de Más País, ha criticado con ironía el vídeo: "Desde el barrio de Salamanca, por la libertad".

No obstante, la polémica no ha acabado ahí, sino que un youtuber del canal de Youtube Estado de Alarma de Javier Negre, ha asegurado lo siguiente: "El chico que ha gritado 'Viva Hitler' en Núñez de Balboa, ni era un cayetano ni iba a manifestarse, porque cuando he ido a entrevistarle para @EstadoDAlarmaTV, me ha dicho: 'fuera, que sólo vengo a joder a estos fachas'".