El dilema de Cristina Pedroche en 'Zapeando': "¿Te imaginas que me mean?" 10/10/2020

La zapeadora, preocupada por lo que le pueda caer en una discoteca

Cristina Pedroche no puedo evitar ponerse de lo más escatológica en Zapeando al desvelar algo que ha descubierto sobre una discoteca. Dani Mateo tuvo que pararla para que no siguiera con el tema...

Dani Mateo y el resto de zapeadores han pedido a sus telespectadores que manden por redes sociales fotos o vídeos de sus habitaciones.

Había una foto donde se podía ver una imagen en cartón y a tamaño real de Cristina Pedroche. En ese momento, la vallecana ha recordado algo similar: "He visto que me han puesto en los baños de una discoteca".

"¿Te imaginas que me mean?"

"No sé si me gusta. Está puesto el cartón en un baño de chicos, en grande. Entonces mientras meas, me estás viendo, no sé", añadía. "¿Te imaginas que me mean?", se preguntaba la colaboradora, a la que Dani Mateo frenó para continuar, pero no sin antes decir que todo lo que se le ocurre que se puede hacer con esa imagen es delito.