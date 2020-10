Concha Velasco y el acoso que sufrió de un compañero: "Me tiré por la ventana" Ecoteuve.es 10/10/2020 - 11:19 0 Comentarios

Las actrices han relatado momentos muy crudos en 'Mi casa es la tuya'

Concha Velasco ha contado en Mi casa es la tuya que sus acosadores ya están muertos y que ella de los difuntos no habla, pero sí ha desvelado que le tocaban el trasero y que una vez llegó a saltar desde una ventana para huir. Más horrible aún ha sido el episodio de Elena Furiase con un hombre mayor que quiso meterla a la fuerza en su coche.

Con el tema del #metoo cada vez más presente y no sólo en EEUU, Bertín Osborne preguntó a sus tres invitadas si alguna vez habían sido acosadas.

Ana Milán aseguró que jamás había sentido acoso, en cambio, Concha Velasco y Elena Furiase sí lo admitieron y se animaron a contar sus traumáticas experiencias.

Concha reveló que antes los actores le tocaban el culo e incluso se veía como algo normal. "Pero como ahora está de moda decir que tú no te dejabas tocar por nadie, ¿Si me han acosado alguna vez? Los dos que me han acosado están muertos y de los muertos no se habla", ha declarado la veterana actriz.

Concha Velasco se tiró desde una ventana

"Uno de ellos, en una película, me acosaba tanto que le dije que me iba al baño. Y una vez en el baño, me tiré por la ventana", aseguró la que fuera Chica Ye-ye.

Fue entonces cuando la hija de Lolita explicó su caso a Bertín, Milán y a Velasco: "Vivíamos en La Moraleja, yo tenía 17 o 18 años. Yo iba con mis cascos tranquilamente y me senté a esperar el autobús. De repente, pasó un coche largo, antiguo, de color vino, que se paró y era un señor mayor. Me preguntó si iba a algún sitio, le dije que sí, y me dijo si quería que me llevara. Le dije que no. Aquel hombre intentó que me montara en su coche", aseguró Elena Furiase.

"Se bajó del coche y me cogió la cara"

"Le dije que estaba esperando el autobús y a una amiga -que era mentira- y, además, que mi madre vivía ahí. Entonces me dijo, que tranquila, que no pasaba nada, pero se bajó del coche, me abrió la puerta del copiloto y me cogió la cara. Yo me tiré hacia atrás, le empujé y salí corriendo. Solo le oía a él gritar: 'No digas nada, no digas nada'", contó la actriz.

Asimismo, desveló que volvió a su casa muy asustada: "Estaba sola y lo primero que hice fue llamar a mi novio", zanjó la conversación.