Concha Velasco, sincera con Bertín: fiestas con Franco, infancia dura, madre soltera y una 'peli' porno

La actriz afirma que todos los actores recibían regalos de Franco y que ahora lo niegan

La cantante y actriz Concha Velasco ha dado a Bertín Osborne una de sus entrevistas más reveladoras en Mi casa es la tuya, desvelando episodios incómodos de su vida.

Ha confesado desde que su padre le daba mala vida a su madre; que ella misma fue madre soltera y la pillaron por los desmayos; las fiestas franquistas y regalos del dictador que recibían todos los grandes actores de la época y de lo que reniegan muchos; y acabó con una anécdota graciosa de su desnudo en una película pornográfica.

Concha Velasco, como muchos otros actores y artistas como Lola Flores, asistía a las fiestas que Carmen Polo y el dictador Franco montaban en la Granja de San Ildefonso para su entretenimiento.

Regalos y fiestas de Franco a los actores

La pucelana ha explicado que, aunque muchos lo nieguen y renieguen, todos acudían a la llamada de la pareja: "Si Franco no te invitaba, malo". Además, cada año que asistían, recibían un presente: "El primer año una pulsera, el segundo una bandeja. Según iban pasando los años, recibías regalos más importantes", ha asegurado.

"Mi padre le dio mala vida a mi madre"

Concha le ha explicado a Bertín Osborne que su padre era el asistente de Francisco Franco y que su madre era republicana. Además, ha reconocido que su padre no las trataba bien y su afición por las marroquíes a pesar de estar casado: "Mi padre le dio mala vida a mamá, a mi padre le gustaban demasiado las moras y nos fuimos a vivir a Marruecos (...) Convivíamos en una casa moros, judíos y cristianos, por eso he sido yo tan tolerante ( ) Aún recuerdo al señor moro que me llevaba al colegio".

Madre soltera: la incógnita de quién es el padre sigue

Bertín intentó sonsacar a Velasco quién es el padre de su primer hijo, al que tuvo siendo madre soltera, pero ella siguió con el secreto, eso sí, reveló cómo intentó ocultar el embarazo en el trabajo: "Me desmayaba en los ensayos cada dos por tres porque me apretaba mucho la faja".

Su amor imposible con Manolo Escobar

Asimismo, aseguró que en su noche de bodas, su marido Paco Marsó ya se fue fuera y que estaba enamorada de Manolo Escobar y él la correspondía, pero que no quería destrozar una familia por un hombre.

"Se lo contamos a Anita, su mujer, le contamos que nos gustábamos pero que habíamos decidido ser solo amigos", reveló la actriz vallisoletana.

El porno: "Me puse esparadrapo por delante"

Velasco aseguró además, que rodó hace algunas décadas una escena muy subida de tono con un famoso actor porno y su truco: "Cuando mi compañero de escena, un conocido actor porno, me vio llena de esparadrapos no podía parar de reír".