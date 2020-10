Rajada de Ana Milán y Elena Furiase sobre 'Masterchef Celebrity' en 'Mi casa es la tuya' Ecoteuve.es 10/10/2020 - 11:12 0 Comentarios

Parece que las dos actrices no tienen tan buenos recuerdos de su paso por el talent de La 1

Las intérpretes Ana Milán y Elena Furiase visitaron la edición de Concha Velasco en Mi casa es la tuya (Telecinco) y no se cortaron a la hora de desvelar que su paso por Masterchef Celebrity en TVE no fue tan idílico como esperaban.

Bertín Osborne y su equipo de Mi casa es la tuya fueron hasta Valladolid, ciudad natal de Concha Velasco, para un nuevo episodio de Mi casa es la tuya.

Asimismo, otras dos actrices, Ana Milán (Veneno, By Ana Milán) y Elena Furiase, la hija de Lolita Flores, han visitado al andaluz y la pucelana en la entrega. Ambas recordaron con alguna indirecta su paso por MasterChef Celebrity, pero no parece que para bien.

Milán y Furiase tenían que hacer para el presentador andaluz y la que fuera la conductora de Cine de Barrio unos huevos fritos que les han costado bastante trabajo, como se podía ver.

"No vuelvo a ponerme un delantal en mi puñetera vida nunca más"

"Yo me quiero poner algo, un delantal o algo", declaraba la nieta de La Faraona antes de comenzar a cocinar, aunque Milán ha sido muy directa y le ha espetado lo siguiente: "¿Yo? ¿Un delantal? Yo no me vuelvo a poner un delantal en mi puñetera vida nunca más".

"Ay, esto me recuerda a muchas cosas", contestó Furiase. "Calla, calla. Calla, amiga, calla", ha insistido Ana, al darse cuenta de que, aunque de manera velada, estaban metiendo la pata al insinuar algo del programa de TVE. "Lo vivido por lo servido, esta vez. No lo comido", ha acabado Elena Furiase.

Tras la conversación en clave sobre el talent, ambas actrices mostraron sus pocas tablas en la cocina y se burlaron de un episodio pasado de Bertín en los fogones: "¿Sabes encederla (la vitrocerámica) o eres como Bertín?", ha preguntado Ana Milán a Furiase.