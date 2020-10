'La Voz': reaparece Mireia Ortiz, la niña que cantó con Whitney Houston en 'Sorpresa, sorpresa' Ecoteuve.es 13:00 - 10/10/2020 0 Comentarios

La concursante pisó el mismo plató que cuando estuvo en el mítico show

La concursante del talent La Voz Mireia Ortiz no es una debutante ante las cámaras: tiene un pasado en la pequeña pantalla como concursante de Menudas estrellas y cantó en Sorpresa, sorpresa con la intérprete de I will always love you.

Y es que la participante del talent de Antena 3 se animó a ir al Menudas estrellas de Bertín Osborne hace años, y más tarde fue sorprendida por Whitney Houston en el Sorpresa, sorpresa -el de Concha Velasco, no el de Isabel Gemio-.

Mireia cantó Contigo en la distancia de Christina Aguilera. Pablo López fue el único coach que pulsó su botón para llevarla a su equipo: "Sólo te quiero decir una cosa, Mireia. Me he tirado toda la canción pensando en cómo iba a tener que luchar por ti, pero me equivoco porque la batalla no hubiera estado ahí, empieza ahora contigo. Ojalá que podamos hacerlo juntos. Gracias por lo que has hecho y por aguantar, que he visto que estabas muy nerviosa cuando te he ido a abrazar", expresaba el cantante.

La Voz, mismo plató del Sorpresa, sorpresa en que participó

Mireia Ortiz no se esperaba que el plató de La Voz fuera el mismo que el de Sorpresa, sorpresa, en el que cantó a dúo con Whitney Houston: "No me lo puedo creer, no parece el mismo. Está todo muy cambiado. Soy de las pocas personas que ha podido cantar con Whitney Houston".

Antes de marcharse, Laura Pausini le dio un tip: "Si te puedo dar un pequeño consejo, en algunos compases de la canción hiciste los mismos movimientos vocales que Christina Aguilera, pero ella ya existe. Encuentra otros matices que sean tuyos y no imites a nadie. Verás que las cosas van mejor. Para mala suerte mía, llegarás muy lejos en este concurso", zanjó la italiana.