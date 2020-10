Víctor Sandoval, entre lágrimas, pide perdón a Paz Padilla: "Te juzgué sin saber lo que estabas pasando" Ecoteuve.es 9/10/2020 - 19:55 0 Comentarios

Puso "verde" a la presentadora por no darle el pésame tras la muerte de sus padres

Víctor Sandoval ha protagonizado un momento muy emotivo en Sálvame (y no lo decimos por la recreación que ha hecho de cuando María Teresa Campos tiró los zapatos desde la ventana de su camerino). El colaborador ha pedido perdón a Paz Padilla por el enfado que se cogió por no haberle dado el pésame por la muerte de sus padres.

"Te estoy viendo por primera vez y te quiero decir una cosa", se ha arrancado Sandoval. "Cuando murió mi padre yo te puse verde por detrás porque no me habías dado el pésame. Me arrepiento tanto porque no sabía lo que tenías encima", ha dicho entre lágrimas.

"Cuando me enteré de lo tuyo [la muerte del marido de Paz Padilla] se me partió el alma porque te juzgué sin saber lo que estabas pasando", ha continuado explicando que tanto Belén Esteban como David Valldeperas intentaron excusarla a Paz por no haberse acordado de su compañero.

La presentadora no le ha dado importancia y ha dedicado unas bonitas palabras a Víctor Sandoval: "Yo te quiero, me da igual lo que dijeras. No te lo he tenido en cuenta ni me he enterado. No te sientas mal, gordo".

