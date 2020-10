"¡Que no miento, coño!": el hartazgo de Jorge Fernández en 'La Ruleta de la Suerte' Ecoteuve.es 9/10/2020 - 18:57 0 Comentarios

El presentador de Antena 3 responde a las críticas de sus haters en las redes

Los espectadores de La Ruleta de la Suerte se han llevado una gran sorpresa al ver cómo Jorge Fernández interrumpía el transcurso del programa para lanzar un importante mensaje ante las cámaras de Antena 3. El presentador quiso hacerse eco de las críticas que ha recibido a través de las redes sociales.

Todo se desencadenó a raíz de una prueba del mítico concurso en la que los participantes deben adivinar una letra oculta. Jorge Fernández se ha visto obligado a aclarar un dato importante sobre su mecánica después de que muchos espectadores pensaran que él sabe cuál es esa letra oculta y le han "dado cera" por ello.

"Yo siempre digo que no sé cuál es la letra oculta y es verdad que no lo sé, no lo tengo aquí, y el otro día en Twitter empezaron a decir: 'Pero sí lo sabes porque dices, mira mira, es la letra oculta'. Claro, porque me lo chivan por aquí [el pinganillo] pero yo no lo sé", ha prometido ante las cámaras.

"Hay un montón de gente que me han dado, me han dado cera. Que sí lo sabes, este miente. Que no miento, coño", ha señalado el presentador muy molesto. El vasco ha afirmado que cuando aparece el panel, su directora le dice por el pinganillo: "Al que ha escrito eso ya lo sabe. Bueno unos cuantos que han escrito eso", ha concluido.