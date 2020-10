Críticas a Cavadas por lo que dijo de la vacuna del coronavirus en 'El hormiguero': "Declaraciones irresponsables" Ecoteuve.es 9/10/2020 - 18:09 0 Comentarios

Un neurocientifíco critica que el cirujano especulara en un programa de televisión

El doctor Pedro Cavadas dio a Pablo Motos el tercer mejor dato de la historia de El hormiguero. Después de charlar sobre sus milagrosas operaciones, el presentador quiso saber la opinión del famoso cirujano sobre la gestión de la pandemia por parte del Gobierno así como de la vacuna.

Cavadas, que no se considera ningún antivacuna, se dedicó a decir algo que es obvio. "Una vacuna real antes de un par de años no me la creo", aseguró a Motos advirtiendo de que si queremos "algo rápido" hay que "aceptar que no va a ser tan segura y habrá que asumir quién se va a comer las encefalitis que la provoque, porque aparecerán efectos adversos típicos de una fase 3".

Estas palabras han sido objeto de las críticas, como ya lo fueran sus declaraciones que hizo en febrero, cuando le preguntaron por lo que estaba ocurriendo en China. A Pablo Barrecheguren, que se identifica en Twitter como doctor en Biomedicina especializado en Neurobiología, no le gustó lo que dijo Pedro Cavadas en El hormiguero.

"Estas declaraciones irresponsables no se deberían permitir en televisión", escribió en su cuenta de Twitter. "Lo que está haciendo Cavadas es especular delante de millones de personas sin saber los datos experimentales, y lo hace en una situación donde ya hay mucha gente que desconfía de la vacuna".

