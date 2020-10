"Los madrileños no somos tontos del culo": el espectacular enfado de Joaquín Prat Ecoteuve.es 9/10/2020 - 17:05 0 Comentarios

El presentador de Telecinco explota tras decretarse el estado de Alarma

Pedro Sánchez decidió este viernes dar un paso al frente ante la complicada situación en la que se encuentra la Comunidad de Madrid en la segunda ola del coronavirus. El Gobierno central se ha visto obligado a decretar el estado de alarma para así evitar que miles de madrileños salieran de la región, aprovechando el puente del 12 de octubre.

Enseguida, El Programa de Ana Rosa mostró imágenes de las carreteras de las principales salidas de la ciudad atiborradas de coches. Joaquín Prat se ha enfadado entonces, quitándole hierro a las instantáneas que su propio equipo estaba desvelando.

"Tampoco transmitamos la sensación de que los madrileños somos unos niños pequeños o unos tontos del culo que en cuanto nos digan que nos van a cerrar vamos a poner pies en polvorosa para irnos a nuestra segunda residencia de la playa", se quejó indignado.

El espectacular enfado de Joaquín Prat

Joaquín Prat asegura que los madrileños "somos gente responsable, como la inmensa mayoría de la gente de este país, y si no podemos salir pues no saldremos y nos quedaremos aquí de puente". "No nos vamos a ir como locos a coger el coche a las tres de la tarde", dijo haciendo un acto de fe el periodista.

Ana Rosa Quintana ha mostrado estar de acuerdo con su compañero y atribuyó los atascos en las salidas de Madrid a la gente que, como cada viernes, vuelven a sus casas después de trabajar. "Un compañero siempre vuelve a El Molar y se encuentra atasco", excusó la comunicadora.