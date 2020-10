Montse Suárez explota en 'Todo es mentira': "Tenemos una casta política que deja mucho desear" Ecoteuve.es 9/10/2020 - 16:42 0 Comentarios

La colaboradora explota a los que viven en Madrid y se han ido de puente

Montse Suárez se ha cogido un enfado tremendo en Todo es mentira ante la actitud insolidaria de muchos madrileños que, pese a las restricciones por movilidad que conllevan el estado de alarma, se han apresurado a abandonar la capital antes de que se hiciera oficial para disfrutar del puente.

El programa ha recopilado testimonios de personas que confesaban que habían adelantado sus viajes para que el estado de alarma no les pillara aun en la ciudad. "Yo soy de las personas que piensa que aunque no haya una ley no por eso tenemos que dejar de ser responsables", ha empezado diciendo la abogada.

Lea también: Enfado de Marhuenda por el estado de alarma en Madrid: "¿Quién toma la decisión? ¿El señor Illa y el señor Simón?"

"Es que yo ya no sé cómo catalogar a esta gente. Es que si no voy a llegar al insulto y no quiero", ha continuado mucho más seria. "Ojalá Marlaska ponga en funcionamiento lo que ha dicho. Es decir, la coordinación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado bajo un mando único".

"Y ojalá de verdad sea ejemplarizante las sanciones porque esta gente va a tener problemas para entrar el lunes. ¿Qué va a decir? ¿Te ha pillado el confinamiento en la playa o en la sierra?", ha terminado, muy indignada, Montse Suárez.

Más tarde, ha asegurado lo siguiente: "Tenemos una casta política que deja mucho desear, yo lo que pido es que la sociedad esté por encima de estos dirigentes políticos, que están permitiendo a día de hoy que nuestras carreteras, en Madrid, esté la gente como loca saliendo de puente ¿Qué hay que celebrar?".

Lea también: "Madrid se muere": el alarmante mensaje que ha aparecido en la TDT