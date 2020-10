"Tiró los zapatos por la ventana de Telecinco": los impactantes episodios de María Teresa Campos que ha destapado Jorge Javier Ecoteuve.es 10:00 - 10/10/2020 0 Comentarios

El presentador, en guerra con la comunicadora, saca a la luz detalles desconocidos

"Pensaba que yo quería quedarme con sus mañanas", asegura Vázquez

"Las de vestuario cambiaban la talla de la ropa para engañarla", recuerda

La relación entre María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez está rota. El presentador no quiere saber nada de la veterana comunicadora después de la actitud que mostró el sábado pasado en el Deluxe, cuando torpedeó la entrevista que estaba concediendo a su, hasta entonces, amigo.

Jorge Javier Vázquez estalló el martes contra Campos. "No es la primera vez que me maltrata en un plató", dijo. "Quiero creer que Teresa Campos no es mala persona, pero no encuentro argumentos", llegó a decir en Sálvame en un duro reproche en directo.

El tema ha ocupado horas en el programa de Telecinco y Jorge Javier ha destapado algunos episodios relacionados con María Teresa Campos que nunca antes había contado.

Jorge Javier: "Pensaba que yo quería quedarme con sus mañanas"

Una de esas situaciones corresponde a la época en la que trabajaron juntos en la mañana de Telecinco, entre 2003 y 2004. "Cuando Teresa se iba a ir a Antena 3, yo trabajaba con ella en 'El Corrillo' de Día a día. Una vez, me dio una mañana insoportable. No sabía por qué, hasta que me enteré de que ella pensaba que yo estaba maniobrando para quedarme con sus mañanas", explicó Vázquez. "Teresa vive instalada en una permanente manía persecutoria".

El presentador también recordó otro aspecto de María Teresa Campos que ilustra la relación que tenía con el equipo de su programa. "Los días que hacía menos de un 25% de audiencia le decían que se había estropeado la máquina de medición para ocultarle los datos".

"Las de vestuario cambiaban la talla de la ropa para engañarla"

Pero lo que más impactó fue un detalle que Jorge Javier rememoró para explicar a sus compañeros de qué manera 'engañaban' a la presentadora para que no se ofendiera. "Cuando Teresa estaba más gordita y tenía una talla 46, las personas de vestuario le cambiaban las etiquetas y ponían una 40 para engañarla".

Jorge Javier también reveló la llamada que recibió cuando María Teresa Campos se enteró de que María Patiño iba a sustituir a Terelu Campos en el Deluxe. "Tú seguro que lo sabías", le dijo, según recordó el presentador. Jorge aseguró que no conocía esa información. De hecho, contó que se enfadó con María Patiño y la cúpula de La fábrica de la tele, productora del programa, porque no se lo habían contado antes de la llamada de María Teresa Campos.

"Empezó a tirar todos los zapatos por la ventana"

Otro episodio que causó impacto en Sálvame fue una anécdota que Jorge Javier rememoró explicar cómo eran los enfados de María Teresa Campos. "Un día se cogió una rabieta en su camerino de Telecinco y empezó a tirar todos los zapatos por la ventana. Y la gente se iba cubriendo por la calle porque la Campos se estaba deshaciendo de sus zapatos. La gente flipaba porque veía a una señora tirar zapatos".

