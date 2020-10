Xabier Fortes se cuela en 'La hora de La 1' de su 'sucesora' Mónica López: "Me he quedado sin puente" Ecoteuve.es 9/10/2020 - 15:00 0 Comentarios

El presentador del Canal 24 Horas es entrevistado por un reportero en la Gran Vía

Hasta principios del verano, Xavier Fortes era uno de los rostros fuertes de TVE para sus mañanas junto a María Casado. El presentador pilotaba Los Desayunos, pero desde septiembre su puesto está en el Canal 24 Horas después de que Rosa María Mateo revolucionara la franja.

Este viernes, el periodista se ha 'colado' en La hora de La 1 de Mónica López al ser entrevistado por uno de sus reporteros, que se encontraba en la Gran Vía madrileña asegurando que había "total tranquilidad" después de que el Gobierno decretara un nuevo estado de alarma para Madrid.

"Me encontrado, justo aquí, paseando por la Gran Vía a Xavi Fortes", ha dicho dándole paso. El presentador ha comentado que ha tenido que cambiar de planes por las restricciones. "Me iba a ir porque tengo la familia en Galicia, a mi mujer y mis hijos en Pontevedra".

"Pero ayer después, cuando pasa lo que pasa, el follón este de la resolución judicial y las autoridades diciendo que 'sentidiño' que se queden en Madrid, pues me he quedado sin puente y me he quedado en Madrid. A ver cuando puedo volver a salir", ha declarado Fortes.