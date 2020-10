María Teresa Campos, "destrozada" por Jorge Javier: "No entiendo a este tío ni dónde quiere llegar" Ecoteuve.es 14:38 - 9/10/2020 0 Comentarios

La presentadora dice no poder tenerse en pie por el "machaque" que la están haciendo

María Teresa Campos no se explica la reacción que está teniendo Jorge Javier Vázquez que, este jueves, sacó la artillería pesada contra el clan Campos asegurando que "viven en una realidad distorsionada". Pepe del Real ha hablado con la veterana presentadora.

"Ayer me encontré a una Teresa totalmente abatida y, la verdad que, en varias ocasiones en el tiempo que estuvimos hablando por teléfono, estuvo a punto de romper a llorar y tenía la voz entrecortada", ha relatado el periodista.

Pepe del Real ha continuado trasladando a la audiencia lo que le dijo la Campos: "No entiende lo que hace este tío, porque no puede decir ni su nombre, a dónde quiere llegar, no me tengo en pie y estoy destrozada".

María Teresa asegura que Sálvame "están sacando todas las cosas de quicio" y que no ve "lógico" el "machaque que se está haciendo durante toda la semana" tanto a ella como a sus hijas Terelu y Carmen Borrego. "Por haberse salido del tiesto el otro día se la está sepultando".

"Ella no quiere extenderse, no dar más explicaciones, ella cree que fue algo que se tomaron como en broma y que a ella algo se le pudo ir de las manos, pero no considera que fuese desafortunado [su actitud en el Deluxe]", ha terminado de contar Pepe del Real.

