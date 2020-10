Enfado de Marhuenda por el estado de alarma en Madrid: "¿Quién toma la decisión? ¿El señor Illa y el señor Simón?" Ecoteuve.es 9/10/2020 - 13:34 0 Comentarios

El periodista, indignado, dice que la actitud del Gobierno es "desproporcionada"

Francisco Marhuenda ha mostrado su cabreo en Espejo Público minutos después de conocerse que el Gobierno de Pedro Sánchez decretara el estado de alarma para la Comunidad de Madrid. Por su parte, el gobierno regional sigue apostando por la restricción en áreas sanitarias.

"Está, como todos, perplejo ante lo que está pasando", ha dicho Susanna Griso. "¿Te esperabas este choque de trenes?". El periodista ha asegurado que ya estaba "preconstituido" que esto iba a suceder y ha calificado la actitud del Gobierno de "sorprendente".

"En el tema jurídico ya se ha visto. Fue una derrota impresionante. Yo no sé el servicio jurídico del Estado para que está, si es de primero de Derecho", ha dicho en referencia a la anulación del TSJM de las restricciones de Sanidad en Madrid este jueves.

Marhuenda luego ha entrado a opinar sobre el "tema sanitario". "¿Quién está tomando la decisión? ¿Quién? ¿El señor Illa y el señor Simón? ¿qué comité técnico decide y bajo que criterios?", se ha preguntado. "Es una cosa, de verdad, impresionante".

El tertuliano de programas de Atresmedia ha animado al gobierno de Isabel Díaz Ayuso a "entrar en el conflicto duro y puramente jurídico" porque "se está generando una actitud desproporcionada y eso no se ajusta al Derecho. Tú puedes establecer medidas proporcionables, no puedes decidir cierro porque me da la gana".

