La reacción de Wyoming al enterarse en directo del estado de posible alarma en Madrid Ecoteuve.es 9/10/2020 - 10:51 0 Comentarios

El presentador de 'El Intermedio' conoció la noticia ante las cámaras de La Sexta

Wyoming se disponía este jueves a despedirse de los espectadores de El Intermedio cuando Sandra Sabatés le interrumpió para dar una noticia que acaba de saltar en ese mismo momento. "No queda tiempo para más, pero tenemos una última hora", notificó el presentador de La Sexta antes de dar paso a su compañera.

"El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha convocado un Consejo de Ministros Extraordinario para este viernes para decretar el estado de alarma en Madrid durante 15 días ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo", anunció Sabatés antes de que Wyoming reaccionara en directo a la noticia. "Pues como decían en mi pueblo, ¡a tomar por culo el puente!", exclamó antes de, ya sí, despedir el programa hasta el martes de la semana que viene.

Lea también: "Tenemos aquí un follón": un fallo técnico deja en blanco a Wyoming y Dani Mateo en 'El intermedio'

La gran indignación de Wyoming con Ayuso

Durante el programa, Wyoming se había mostrado muy duro con Isabel Díaz Ayuso y Almeida después de que ambos pidieran a los madrileños quedarse en casa durante el puente del 12 de octubre. "¿Es que no queda nadie sensato en el PP?", empezó preguntándose el cómico.

Lea también: Esperanza Aguirre destroza en Cuatro a Simón y defiende a la "pobre" Isabel Díaz Ayuso: "Lo está haciendo muy bien"

"¿Está pidiendo a los madrileños que no salgan de Madrid? ¿Pero no quería eliminar las medidas que prohibían que los ciudadanos salieran de la ciudad?", se planteó irónico haciendo alusión a la incoherencia del Partido Popular en Madrid al tumbar las restricciones de movilidad que hacían posible el deseo que horas después estaban pidiendo. "Piden prudencia y responsabilidad a los ciudadanos para que no salgan de Madrid, pero deberían de ser los políticos los que tuvieran prudencia y responsabilidad para no eliminar las restricciones", criticó.

"La situación de la Comunidad de Madrid es grave desde el punto de vista sanitario, confusa desde el legal e irresponsable desde el político. Visto los resultados de la batalla política y judicial, parece que el Gobierno de la Comunidad ha decidido ser virus porque no se entiende que haya elegido asumir el papel de oposición al Gobierno central antes que asumir su responsabilidad a la hora de controlar la pandemia. La salud de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid parece la última prioridad del gobierno de Ayuso, que está más centrado en actuar de ariete de Pablo Casado", concluyo enfadado.