"No lo conozco, ni ganas": Pedro Cavadas atiza a Fernando Simón y la gestión del Gobierno

El cirujano acudió a 'El Hormiguero', una entrevista que dio récord de audiencia

"No puede ser que seamos los peores en la primera ola y en la segunda"

El Hormiguero recibió este jueves al doctor Pedro Cavadas en medio de una gran expectación por lo que pudiera decir de la crisis del coronavirus. El programa batió récord de audiencia con el tercer mejor dato de toda su historia.

El doctor aseguró que hasta dentro de dos años no habrá una vacuna bien testada y también situó en dos años el tiempo que tendremos que llevar la mascarilla.

Pedro Cavadas fue uno de los primeros en alertar sobre el coronavirus, en enero, cuando se le tachó de alarmista. "No me creo que algo tan claro y patente no lo viera nadie. Es imposible que no se dieran cuenta", dijo Cavadas, que fue muy crítico con los responsables del Gobierno al frente de la gestión de la pandemia. "No puede ser que seamos los peores en la primera ola y en la segunda. Si estamos así de mal es que algo se ha hecho muy mal".

Pedro Cavadas sobre Fernando Simón: "No lo conozco, ni ganas"

Pablo Motos quiso saber su opinión sobre Fernando Simón. "Se me está intentado medio enemistar con él. No lo conozco, ni ganas. Igual que él", comentó. "Quien lo ha hecho, lo ha hecho muy mal. El resultado es malo y no una sola vez. Es malo varías veces. Si el resultado es malo, es que el que estaba al cargo lo ha hecho muy mal".

"Cavadas se mostró indignado con una gestión llena de "contradicciones". "Se decía lo uno y lo contrario simultáneamente. Era prodigioso", explicó. "No tengo filias políticas, pero sí fobias sobre la manera de gestionar", apuntó. "Y no sé quién ha salido más fuerte?"