El doctor Pedro Cavadas, en 'El Hormiguero': "No me creo una vacuna del coronavirus antes de dos años"

El cirujano visita a Pablo Motos: fue uno de los primeros en alertar de la pandemia

"No me creo que algo tan claro no lo viera nadie. Es imposible", asegura

"Quien lo haya hecho, lo ha hecho muy mal", dice sobre la gestión en España

El doctor Pedro Cavadas pinta un futuro bastante poco esperanzador en lo relativo al coronavirus. Al menos no tan positivo como lo han pintado los responsables de gestionar la pandemia. "La vacuna no es cosa de meses, sino de años. Es imposible que haya una vacuna testada como Dios manda tan pronto. Una vacuna real antes de un par de años no me la creo", dijo en El Hormiguero. "Luego hay que producirla para 9.000 personas en el mundo, que eso significa otro par de años".

Cavadas sí advirtió de que si queremos "algo rápido" hay que "aceptar que no va a ser tan segura". "Y habrá que asumir quién se va a comer las encefalitis que provoque esa vacuna, porque aparecerán efectos adversos típicos de una fase 3. Habrá que asumirlo".

Pablo Motos también preguntó a Cavadas qué plazo establecería para que la mascarilla deje de ser necesaria. "Me gustaría pensar que en un par de años va a ser opcional", confesó.

Pedro Cavadas fue uno de los primeros en alertar, en enero, de la importancia del coronavirus, aunque fue tachado de alarmista. "No hacía falta ser muy listo para darse cuenta. Era evidente", explicó, recordando que un país como China, con una información tan controlada, estaba dando en esos momentos datos que eran preocupantes.

Pedro Cavadas retrata al Gobierno: "Es imposible que no lo vieran"

Motos le preguntó por qué otros no lo vieron. "No me creo que algo tan claro y patente no lo viera nadie. Es imposible que no se dieran cuenta", dijo Cavadas, que fue muy crítico con los responsables del Gobierno al frente de la gestión de la pandemia. "No puede ser que seamos los peores en la primera ola y en la segunda. Si estamos así de mal es que algo se ha hecho muy mal".

Pablo Motos quiso saber su opinión sobre Fernando Simón. "Se me está intentado medio enemistar con él. No lo conozco, ni ganas. Igual que él", comentó. "Quien lo ha hecho, lo ha hecho muy mal. El resultado es malo y no una sola vez. Es malo varías veces. Si el resultado es malo, es que el que estaba al cargo lo ha hecho muy mal".

"Cavadas se mostró indignado con una gestión llena de "contradicciones". "De decía lo uno y lo contrario simultáneamente. Era prodigioso", explicó. "No tengo filias políticas, pero sí fobias sobre la manera de gestionar", apuntó. "Y no sé quién ha salido más fuerte "

