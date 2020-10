La estocada definitiva de Jorge Javier al clan Campos: "Viven en una realidad distorsionada" Ecoteuve.es 8/10/2020 - 20:06 1 Comentario

El catalán saca en 'Sálvame' toda la artillería pesada contra María Teresa Campos

"Las Campos siempre ven enemigos donde no los hay", asegura Jorge Javier

Siguen escribiéndose capítulos de la guerra entre Jorge Javier y María Teresa Campos. El presentador, cuya intención era no hablar y zanjar el tema, ha decidido hacerlo después de que Alessandro Lequio hiciera público el mensaje que le había mandado ella.

El colaborador de El programa de Ana Rosa ha explicado que Teresa Campos ha asegurado que Jorge Javier mintió al decir que no tuvo que convencerla para acudir al plató de Telecinco. "Jorge dice que es mentira, pero estuvo todo el día pico-pala para que yo fuera al programa".

Lea también: Jorge Javier Vázquez, durísimo contra María Teresa Campos: "No es la primera vez que me maltrata en un plató"

Pues bien, Jorge Javier y Sálvame han sacado toda su artillería pesada para defenderse de los ataques de la presentadora: "Pongo mi teléfono a disposición de quien quiera para que vean los registros de llamadas porque ahí se verá quien llama a quien. Si yo quiero conseguir una entrevista de manera insistente con Teresa Campos, lo lógico es que la llame yo, ¿o no?".

"A lo largo de una semana Teresa me llama, algunos días de forma insistente, y a veces ni siquiera le cojo el teléfono", ha dicho Vázquez llegando a decir algo así como que las Campos viven en una realidad paralela. "Nos estamos enfrentando a unas personas que sus coordenadas mentales son muy distintas a las nuestras. Creo que Teresa vive instalada en una permanente manía persecutoria".

Lea también: "Gilipollas, no te quiere nadie, te va a dar otra vez la cosa": los golpes bajos de María Teresa Campos a Jorge Javier

Jorge Javier: "Las Campos siempre ven enemigos donde no los hay"

En este sentido, Sálvame ha rescatado las imágenes de la vez que Lydia Lozano se caracterizó en Kiko Matamoros (hubo una época en la que los colaboradores se disfrazaban de sus compañeros) y, a raíz de esto, Jorge Javier ha desvelado el motivo por el que Carmen Rigalt rompió su relación con Teresa Campos.

"Porque en una cena, María Teresa intenta convencer a los comensales de que el programa ha transformado a Lydia Lozano a Kiko Matamoros para burlarse de la quimioterapia que se estaba haciendo Terelu Campos por un cáncer de mama", ha revelado. "Estaba convencida de eso", ha insistido una vez más Jorge Javier. "Ante eso, ¿qué hacemos? Siempre ven enemigos donde no los hay", se ha preguntado.

Lea también: La primera gran bronca de Jorge Javier y María Teresa Campos fue en 2012 y estuvieron meses sin hablarse

Jorge Javier: "A Terelu Campos ni la saludaría"

Jorge Javier también ha confesado sentirse defraudado por Terelu, a quien "ni la saludaría porque se está portando muy mal". "Se me está cayendo todo el engranaje y ves lo que hay detrás Siempre he intentado justificarlas, he intentado apoyarlas, me he peleado con vosotros buscando justificaciones para echarles un cable y ahora ", ha dicho resignado. "Se me está pisoteando y no quiero que me pisoteen".

Lea también: Jorge Javier llama "tramposa" a Terelu y culpa a Carmen Borrego del "ocaso" de María Teresa: "El clan Campos está enfermo"