Cazan a Yun ('La isla de las tentaciones') "haciendo ojitos" a Kiko matamoros: "Sois Heidi y el abuelito"

La concursante se gana a los colaboradores de 'Sálvame': "Soy una china falsa"

Yun ha sido una de las solteras de La isla de las tentaciones que más prometía. Sin embargo, su participación ha sido efímera y la joven fue descartada por los chicos a las primeras de cambio.

En cambio, la concursante del reality de Mediaset sí ha podido tener sus minutos de gloria este jueves en el plató de Sálvame. "Soy una china falsa, no sé hablar chino aunque debería", ha asegurado Yun provocando las risas de los colaboradores.

"Es de Vallecas", han aclarado. Pero algo ha llamado la atención a Gema López, y es que la colaboradora ha cazado a Yun "haciendo ojitos" a Matamoros. "No, no, no", se ha justificado ella a lo que él ha dicho que su tentación "la tengo en casa".

De inmediato, la realización Sálvame ha sabido sacar tajada al momento sobreimpresionando corazones en el plano y música romántica. Más aun cuando les han comparado con Heidi y su abuelito. "¡Qué bonito el amor entre un concursante y un colaborador!", ha reído Hernández.

