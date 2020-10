Dos encapuchados asaltan la casa de Noel Bayarri ('Myhyv') mientras estaba "en bolas" con un ligue dentro Ecoteuve.es 8/10/2020 - 14:36 0 Comentarios

El canario relata el gran susto que ha vivido en sus vacaciones en Formentera

Noel Bayarri ha aprovechado el nuevo capítulo de su programa en Mtmad para compartir con sus seguidores el "momento traumático" que ha vivido junto a su amigo Miguel durante sus vacaciones en Formentera. El extronista de Mujeres y hombres y viceversa ha desvelado que sufrió un atraco en su casa mientras se encontraba dentro con una chica con la que había ligado.

"Estábamos el otro día en casa. Era tarde, como las 3 de la mañana. Y yo estaba en mi habitación y Miguel se había quedado medio dormido en el salón. No les voy a mentir, yo estaba con una tía allí y escuché un ruido en la ventana", empezó contando el canario, asegurando que en todo momento pensó que era su amigo gastándole una broma.

"Me asomo y me quedo como cinco segundos parado mirando y me doy cuenta de que no era Miguel. Me acerco y veo a un tío encapuchado, con una máscara chunga, de ladrón de banco. Me levanto en pelota picada y empiezo a insultarle y a decirle que se fuera", recuerda Noel antes de desvelar con humor detalles de la situación.

El atraco a Noel mientras estaba con una chica

"Me voy corriendo a llamar a Miguel y me doy cuenta de que voy con la salchicha golpeándome en los muslos. Dije: 'Uf, si hay una pelea aquí, no quiero estar desnudo. Sería un poco extraño'. Así que me puse un pantalón y fui a llamar a Miguel para decirle que habían dos tíos en la terraza", añadió el de Lanzarote explicando que Miguel no le creía.

"Yo reaccioné bastante bien para el susto que me llevé. Imagínate estar en tu casa y que se te metan dos tíos con pasamontañas. Al final, abrimos las persianas y ya se habían tirado para atrás", concluyó aclarando que todo quedó en un gran susto. "Menos mal que no los pillamos dentro, porque si no, podía haber pasado algo más grave", añadió Miguel.