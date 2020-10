La preocupación de Isabel Jiménez con la que quiere concienciar a la audiencia Ecoteuve.es 8/10/2020 - 13:38 0 Comentarios

Protagoniza, con Santi Millán, la nueva campaña de Mediaset: #StopBasuraleza

La iniciativa de 12 Meses lucha contra el abandono de residuos en espacios naturales

La 'basuraleza', los residuos generados por el ser humano abandonados en la naturaleza que alteran el equilibrio de los ecosistemas, centra la nueva campaña 12 Meses de Mediaset que lideran Isabel Jiménez y Santi Millán, dos presentadores comprometidos con la causa medioambiental.

Con esta iniciativa quieren sensibilizar y movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales libres de todo tipo de residuos, evitando de este modo un efecto nocivo para la salud de los espacios naturales y los seres vivos además del paliar el impacto estético y alteraciones en la naturaleza. Pone especial énfasis en depositar correctamente las mascarillas, plenamente incorporadas a nuestra vida cotidiana, en el contenedor gris.

Mediaset España emitirá dos spots protagonizados por Isabel Jiménez y Santi Millán y con música de Carlos Jean, junto a acciones especiales y reportajes en espacios informativos, de actualidad y entretenimiento de Telecinco y Cuatro y en el ecosistema digital de la compañía.

Isabel Jiménez y Santi Millán combaten la 'basuraleza'

En el spot que protagoniza, Isabel Jiménez evoca la felicidad de los atardeceres en la playa, pero también las sensaciones que le genera encontrarse residuos y el papel decisivo de los ciudadanos para luchar contra su abandono: "Cuando pienso en felicidad me vienen a la cabeza los atardeceres en la playa, el viento, el mar, la arena Pero cuando veo la basura abandonada en la naturaleza no puedo dejar de pensar en cómo le afecta. Somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Así de sencillo. No tirar nada al suelo". Tras esta reflexión, la presentadora pasa a la acción tirando una lata de refresco al contenedor amarillo, concluyendo con el claim: "Actúa con cabeza contra la basuraleza, únete al proyecto LIBERA. #StopBasuraleza".

La comunicadora encabeza también el proyecto 'Pequeños gestos, grandes cambios' junto a Proyecto LIBERA, SEO/Birdlife y Ecoembes, integrado por el libro 'Y tú ¿qué harías para salvar el planeta?', que saldrá a la venta el próximo 15 de octubre, y un documental.

Por su parte, Santi Millán, apasionado del deporte al aire libre, rememora en su pieza la sensación de libertad de sus escapadas en bicicleta por la montaña: "Cuando pienso en libertad me vienen a la cabeza las travesías en bici, senderos, bosques, montañas Pero cuando veo la basura abandonada en la naturaleza no puedo dejar de pensar en cómo le afecta. Somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Así de sencillo. No tirar nada al suelo". El actor y comunicador cierra el spot tirando una mascarilla al contenedor de restos y pronunciando el claim: "Actúa con cabeza contra la basuraleza, únete al proyecto LIBERA. #StopBasuraleza".

