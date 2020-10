Tamara Falcó desvela en 'El hormiguero' su mayor psicosis: "Lo paso fatal, me pongo muy nerviosa" Ecoteuve.es 11:37 - 8/10/2020 0 Comentarios

La colaboradora cuenta su manía con las fotografías pese a haber salido en revistas desde niña

Tamara Falcó fue uno de los fichajes más sonados de Pablo Motos para la nueva temporada de El hormiguero en Antena 3. La colaboradora eclipsó la visita de Rául Arévalo, Roberto Álamo y Álex García que visitaron el programa para vender su nueva serie Antidisturbios.

Tras despedir a los invitados, todo el protagonismo se lo llevó Tamara que, justo este miércoles, había sido portada de la revista ¡Hola! "¿Qué tal se te da posar?", preguntó el presentador a lo que ella respondió muy sincera: "Fatal. Lo paso fatal, los fotógrafos lo pasan fatal... No me estoy quieta".

La manía que le trae de cabeza a la marquesa de Griñón impactó mucho tanto a Motos como al resto de sus compañeros, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val. "Gesticulo mucho, me pongo nerviosa... tampoco me encanta que me esté mirando la gente", aseguró Tamara añadiendo que su madre, Isabel Preysler, opina sobre todas las fotos que se hace.

Luego, Motos confirmó que todo esto era cierto al recordar lo que pasó cuando la Preysler acudió a El hormiguero: "Nos íbamos a hacer fotos y entonces ella dijo 'con este móvil no, con este'. Y entonces cambió un móvil por otro y luego también cambió la altura".

