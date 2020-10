Marta se besa con Dani en 'La isla de las tentaciones': "Once años de fidelidad a Lester a la basura" Ecoteuve.es 8/10/2020 - 11:10 0 Comentarios

La canaria se deja llevar y pone los cuernos a su novio en el reality de Mediaset

Después de varios días jugando al despiste, con su corazón dividido entre Dani y Kevin, Marta Peñate acabó decantándose por el primero en La isla de las tentaciones. La canaria, que ha confesado que se ha dado cuenta de que no es feliz junto a Lester, ha terminado besándose con el alicantino en una tórrida escena en la piscina.

"Se me ha sumado todo. Se me han sumado las imágenes de Lester que no me han gustado, el hecho de que estoy aquí y me siento a gusto...", reaccionó la grancanaria después de liarse con su compañero.

Lea también: Las fotos más explosivas de Sandra Pica, la chica con la que Tom ha sido infiel a Melyssa en La isla de las tentaciones

Marta reconoció tener sentimientos encontrados tras lo sucedido: "Tengo una confusión mental porque yo estoy siendo yo y no me acuerdo muchas veces de todo lo que me puede acarrear lo que hago, pero lo hago porque soy así", ha empezado diciendo.

Los besos de Marta y Dani en La isla de las tentaciones

"Me he liado con alguien y mis padres van a decir, 'jolines, Marta, delante de toda España y de toda la gente, ¿en serio?", dijo preocupada por las reacciones que pueden desencadenarse tras la emisión del programa. "Ha sido una locura, simplemente me he vuelto loca de amor. Me he vuelto loca", añadía entonces ilusionada tras una noche en la que acabó durmiendo con Dani.

Lea también: La noche de sexo de Tom y Sandra en 'La isla de las tentaciones': "¡Me muero, estoy ardiendo!"

"Lo bueno del beso es que no hay retorno para mi relación. He mandado 11 años de mi fidelidad a la basura porque llevo 11 años siendo fiel, pero fiel, fiel como un perro", prometió. "Me arrepiento porque me hubiera gustado hacerlo de otra manera pero por otro no me arrepiento porque he hecho lo que me ha dado la gana", dijo orgullosa ante las cámaras.