La noche de sexo de Tom y Sandra en 'La isla de las tentaciones': "¡Me muero, estoy ardiendo!"

El marroquí se acuesta con la soltera mientras Melyssa hace planes de boda

Tom Brusse ha dinamitado ya definitivamente su relación con Melyssa Pinto en La isla de las tentaciones. El concursante ha consumado su infidelidad en el reality al ir un paso más allá con Sandra. Los jóvenes se dejaron llevar por la pasión y protagonizaron una noche de sexo en Villa Montaña que lo cambiará todo.

Después del asalto de Melyssa a la casa de los chicos para abroncar a Tom, este dio por finalizado su noviazgo (de forma unilateral), a pesar de sus 'te quiero' a la extronista al encontrársela destrozada en la piscina. En la siguiente fiesta, Tom comenzó a besarse ya con Sandra y la cosa pasó a mayores días después, cuando ninguno de los dos pudo resistirse a los encantos del otro.

Después de confesar más de una vez ante las cámaras que entre ellos había mucha tensión sexual, Sandra Pica decidió distanciarse un poco de Tom, insegura de sus sentimientos. "Yo cuando un chico me ha gustado, lo he dejado", le explicó al empresario antes de recnocer que está empezando a engancharse de él.

La noche de sexo de Tom y Sandra en La isla de las tentaciones

"¿No quieres querer a nadie?", le preguntaba Tom. "Sí, sí quiero, pero tengo miedo a que me hagan daño", aseguró Sandra mientras él le prometía que nunca lo haría. Para animarla, le propuso darle un masaje en su habitación. Allí, entre besos y arrumacos, pasó. Tom y Sandra acabaron teniendo un tórrido encuentro bajo las sábanas. "¡Me muero, estoy ardiendo!", exclamaba ella.

A la mañana siguiente, Tom explicaba ante las cámaras cómo se sentía. "Ya no aguantaba las ganas, somos humanos", trataba de justificarse, ajeno a lo que estaba contando Melyssa en Villa Playa en ese mismo instante. La catalana amaneció compartiendo con sus compañeros sus planes de boda con Tom. "Él se quiere casar en Marrakech pero yo le he dicho que no quiero una boda árabe, sino cristiana. Así que por eso no podemos hacerla allí", aseguraba, ignorando lo que había pasado esa noche a escasos metros de su residencia.