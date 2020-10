Jorge Javier llama "tramposa" a Terelu y culpa a Carmen Borrego del "ocaso" de María Teresa: "El clan Campos está enfermo" Ecoteuve.es 8/10/2020 - 8:55 0 Comentarios

Se recrudece la guerra después de la polémica entrevista en 'Sábado Deluxe'

Se recrudece la guerra entre Jorge Javier Vázquez y Las Campos después de la tormentosa entrevista que María Teresa Campos concedió el sábado en el Deluxe y que ha desembocado en la ruptura de la relación que tenía con el presentador de Sálvame.

Este miércoles, Jorge Javier arremetió contra Terelu, Carmen y también Alejandra, la nieta de la comunicadora malagueña.

"Terelu, cada vez que me entero de más cosas... muy mal. Eres una tramposa", dijo el presentador muy serio. "Está difundiendo la idea de que yo he convencido a la madre [para ir a la entrevista del Deluxe] , y me parece muy mal, Terelu, muy mal, muy mal. Eres una mentirosa, no me lo esperaba de ti", comentó. "Me parece que es un clan enfermo".

Jorge Javier: "Carmen Borrego se ha cargado la última etapa de su madre"

Jorge Javier también repartió a Carmen Borrego. "Me cuesta decirlo, pero ya que estamos, creo que se ha cargado la última etapa de la vida profesional de su madre. Lo he visto claro estos días", dijo sobre ella. "Carmen Borrego es la culpable de que hayamos llegado a este momento, de que Teresa esté viviendo este ocaso", aseguró, en un tono muy duro.

"Carmen, asúmelo, no estás preparada para jugar en esta liga todavía. Puedes hacerlo, pero pretendes jugar en una liga muy complicada y no solo tú te llevas palos, sino que luego hay víctimas colaterales. Una tiene que estar muy segura de lo que hace porque luego pasa lo que pasa. Pasito a pasito has ido colocando a Teresa Campos en un lugar en el que no se merece ni debería estar", explicó Jorge Javier.

Jorge Javier, a Alejandra Rubio: "Has quedado como una ridícula"

Por último, el presentador cargó contra Alejandra Rubio después de ver unas imágenes de ella en la calle donde decía a una reportera que había visto bien la entrevista del sábado. "En los pasillos le has dicho a Belén Esteban que tu abuela no estuvo bien, que lo hizo mal conmigo y que te da apuro ir por los pasillos por si nos encontramos", desveló Jorge.

"Eres muy pequeñita para empezar a utilizar el doble lenguaje. En vez de justificar lo injustificable, lo que tenéis que hacer es guardar silencio. Has quedado como una ridícula con el doble lenguaje, aquí estás cagada de miedo", comentó.

