"Antes era Austin Pollas, ahora soy Justin Bieber": la insólita frase de Almeida en el programa de Risto Mejide

Las declaraciones del alcalde de Madrid desatan las risas en 'Todo es mentira'

"Ojo, ojo a las declaraciones, por favor. Palomitas en casa". Así avisaba Risto Mejide a sus espectadores de Todo es mentira antes de que el programa emitiera un reportaje con declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El objetivo de la reportera era saber cuál era la opinión del edil de la capital después de que la Comunidad de Madrid haya pedido al Gobierno desconfinar la ciudad por barrios. Sin embargo, la reportera no ha pasado por alto el baño de masas que se ha dado Almeida y ha provocado una genial conversación.

"Señor Almeida, pero qué cantidad de admiradores tiene usted por Madrid", ha dicho la periodista a lo que el popular ha respondido: "A mi me parece asombroso". "Pero si parece el Justin Bieber madrileño". "Bueno, entonces la cosa no va mal, al principio era Austin Pollas y ahora Justin Bieber", ha soltado él. "Voy subiendo un poquito, poco a poco eso si, que me queda dos años y medio.

Cuando la señal ha regresado a plató, los colaboradores de Risto Mejide estaban totalmente desatados. "Como cómico a mí Almeida me desmonta. Yo ya no puedo hacer chistes", ha dicho Antonio Castelo. [El momento lo puede ver aquí]. Por otra parte, Carmen Porter se ha declarado fan de Martínez-Almeida por lo que ha dicho en Cuatro.

