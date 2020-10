Quién es Anabel Dueñas, la 'supersingle' díscola que ha desaparecido ¿por culpa de Rocío Carrasco? Ecoteuve.es 7/10/2020 - 17:33 0 Comentarios

La exconcursante de 'Operación Triunfo 2008' no da señales de vida

Sálvame ha puesto el foco este miércoles en un misterio que ha sorprendido a los colaboradores de Telecinco: la extraña desaparición de Anabel Dueñas, exconcursante de Operación Triunfo 2008 y excomponente de Los Supersingles, grupo creado en el programa de María Teresa Campos ¡Qué tiempo tan feliz!

El caso lo destapó el pasado fin de semana su excompañera Mercedes Durán en Socialité, donde ella y otros amigos de la cantante aseguraron que empezaron a dejar de saber de ella en el momento en el que Anabel empezó una íntima amistad con Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Hace unos años, Dueñas recibió una oferta por parte de la hija de Rocío Jurado para que fuera la protagonista del musical que ha impulsado en homenaje a la más grande.

Desde entonces, sus amigos y familiares aseguran que Anabel ha ido poco a poco desapareciendo del mapa. Según cuentan, Dueñas rompió con su novio y dejó de ver a sus más íntimos, entre los que se encuentran Mercedes Durán, Anabel Pantoja o incluso Amor Romeira.

"Vi por última vez a Anabel en julio de hace tres años, cuando recibió la oferta de Rocío Carrasco fue a su casa, hizo las maletas y se instaló en casa de Rocío y Fidel hasta el día de hoy. Me llamó después de dos meses para decirme que dejaba el grupo, que había dejado a su novio y que nos veríamos (...) Lo he pasado muy mal, me he llevado un año llorando porque es una decepción muy grande (...) Para mí era mi hermana y de pronto me deja por un musical, yo le di todo mi amor y mi confianza y ella me traicionó", aseguró destrozada Mercedes.

El entorno de Anabel Dueñas asegura que la joven se ha convertido en la sombra de Rocío Carrasco y que ha sido la hija de Rocío Jurado la que la ha abducido a través de una contundente imposición. Según explican, Rociíto habría obligado a Anabel a romper cualquier relación con la televisión para así evitar que filtre ningún tipo de información sobre su vida. En caso de incumplirlo, romperían su contrato como protagonista del musical de Rocío Jurado.

¿Quién es Anabel Dueñas, amiga íntima de Rocío Carrasco?

Anabel Dueñas saltó a la fama en el año 2008, cuando fue una de las 16 seleccionadas para entrar en la Academia de la tercera edición de Operación Triunfo en Telecinco. Y aunque la joven era una de las favoritas del público, acabó conformándose con una octava posición, a pocas semanas de la gran final. Virginia Maestro acabó ganando aquella edición en la que, por otro lado, concursó también Pablo López.

Un año después de su paso por OT, Anabel Dueñas regresó a la televisión como integrante de Los Supersingles, un grupo musical creado para amenizar las tardes del fin de semana en ¡Qué tiempo tan feliz! El grupo estaba formado por varios exconcursantes del talent de Telecinco y se dedicaba a versionar clásicos de ls música española. Con el final del programa, poco más se supo de Anabel Dueñas... hasta ahora.